Những anh trai được cứu

TPO - Bằng cách này hay cách khác, tất cả nghệ sĩ tham gia 2 show Anh trai đều được hưởng lợi. Có người được tận hưởng trở lại hào quang sau giai đoạn dài mất hút. Nhiều nghệ sĩ đã bứt lên phủ sóng mạng xã hội.

Đầu tiên là trường hợp của SOOBIN Hoàng Sơn. Một năm trước, nam ca sĩ ra mắt MV tiền tỷ Heyyy, mở đầu cho album đầu tay của sự nghiệp. SOOBIN quảng bá rầm rộ cho Heyyy nhưng sản phẩm thất bại ê chề. Tiếp đó, nam ca sĩ tung MV Giá như. So với Heyyy, Giá như có sức hút tốt hơn nhưng sức lan tỏa cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận.

Từ bước đệm tham gia Anh trai, ca khúc Giá như bất ngờ gây sốt. Album của SOOBIN, từ mờ nhạt, bỗng được chú ý trở lại. Sau những MV thất bại liên tiếp, từ Beautiful Monster, Cao gót đến Heyyy, cuối cùng SOOBIN cũng có thêm bản hit kể từ The Playah. Trong thời gian ngắn, nam ca sĩ trỗi dậy mạnh mẽ, là ngôi sao sáng nhất của game show, tiến đến những tháng cuối năm bùng nổ.

Neko Lê là trường hợp thú vị khác để nhắc đến trong câu chuyện này. Trước game show, Neko không hoạt động âm nhạc. Anh nổi lên bằng những video clip reaction (phản ứng, thể hiện cảm xúc) về âm nhạc. Công việc khác của anh chàng này là livestream bán hàng trên TikTok.

Từ show Anh trai, Neko Lê bước ra với tư cách ca sĩ/rapper, gần đây chạy show liên tục.

Tất cả cùng hưởng lợi

Hơn 10 năm trước, loại hình game show âm nhạc bắt đầu phát triển mạnh mẽ với các chương trình tiêu biểu là Sao Mai Điểm Hẹn, The Voice, Vietnam Idol. Ngày đó, game show là nơi "mài ngọc thô", giúp những thí sinh tiềm năng có bước khởi đầu tốt hơn để làm nghề.

Hiện tại, với Chị đẹp, "Chông gai" và "Say hi" là mô hình của các nghệ sĩ, đa số đã nổi tiếng tham gia. Họ hợp thành đội nhóm, cùng biểu diễn và dìu nhau lên. Tính chất thi thố của những game show này là có nhưng rất ít. Từ đây, show Anh trai tạo nên "miếng bánh quyền lợi" chung, đẩy tất cả cùng đi lên. Có người là "ngọc thô", phát sáng nhờ game show, có nghệ sĩ đã qua thời nhưng được kéo lại, và cả những ngôi sao giờ càng nổi tiếng hơn.

Hai show Anh trai có tiêu chí đối lập về việc tuyển chọn nghệ sĩ. "Say hi" sẽ ưu tiên những gương mặt điển trai, trẻ trung đang hot. "Chông gai" phần lớn trên ngưỡng 30, với một điểm chung là tất cả đều ít nhiều nổi tiếng trong lĩnh vực của họ.

Thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai đã "cứu" gần như tất cả. Những nghệ sĩ gạo cội của show như Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Bằng Kiều được "hâm nóng" lửa nghề, đưa họ thành những hiện tượng mạng xã hội không kém cạnh thế hệ nghệ sĩ "gen Z" hiện tại.

Dàn anh tài Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Trương Thế Vinh, Đăng Khôi, Cường Seven... tưởng chừng đã mất hút khỏi làng nhạc. Nay, nhờ sân khấu Anh trai, tất cả hoạt động hăng say với âm nhạc thêm một lần. Trong khi đó, một loạt anh tài như BB Trần, Neko, Thiên Minh, Kiên Ứng không có dấu ấn gì với âm nhạc, gặt hái về cho bản thân nhiều cột mốc bằng âm nhạc.

Những SOOBIN, Binz, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hà Lê, Kay Trần, Rhymastic, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ show. Nhóm nghệ sĩ này đang ở độ chín sự nghiệp, hoạt động năng nổ trước khi tham gia game show. Bằng sức hút của Anh trai, sự nghiệp của tất cả đi lên, dẫn đến thành quả tất bật chạy show dịp cuối năm.

Hào quang "ảo"

Các Anh trai vượt ngàn chông gai gây sốt cũng giống Rap Việt mùa một, là sự mới mẻ của một chương trình chưa từng có. Một game show gây sốt khi có sự cộng hưởng nổi tiếng của tất cả nghệ sĩ, khách mời và chiến lược truyền thông. Trong vài tháng phát sóng, Anh trai là một vòng lặp, tạo thói quen cho khán giả chờ đợi mỗi tuần.

Tất nhiên, khi game show khép lại, ai về nhà nấy, sự cộng hưởng không còn và hào quang ảo lập tức biến mất. Với Anh trai, điều chưa có tiền lệ xảy ra trong lịch sử game show Việt là tổ chức chuỗi concert sau chương trình. Nhờ điều này, các Anh trai có thêm thời gian kéo dài dư âm.

Nhưng rồi, vẫn sẽ đến ngày sức nóng của game show nhường chỗ cho thứ khác và trật tự cũ sẽ được tái lập. Lúc này, điều quan trọng với các Anh tài là sự tỉnh táo để xác định có phù hợp để theo tiếp con đường âm nhạc hay không.

Trong vỏ bọc an toàn của game show, mọi nghệ sĩ tham gia đều có thể tỏa sáng. Toàn bộ màn trình diễn của họ trên sóng truyền hình đã được thu âm sẵn và phát nhạc với chất lượng master. Nhiều nghệ sĩ có thực lực kém nhưng không bị "soi ra", khi đứng trong một đội nhóm thay nhau gánh vác vai trò.

Sau game show, sự thành công của một Anh tài quyết định hoàn toàn vào tài năng của họ. Sẽ có người tiếp tục thành công khi có đà thuận lợi. Nhưng có người bị chỉ trích vì đang quá lạm dụng vào hào quang ảo của game show.

Gần đây, Neko Lê gây tranh luận khi liên tục đi hát. Từ game show, Neko Lê đã nhận phản hồi không tốt về chất lượng hát, rap và trình diễn sân khấu. Khi bước ra sân khấu thực tế, khả năng hát live và biểu diễn của Neko Lê gây tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích anh tài đang "cố đấm ăn xôi".

Từ trường hợp của Neko Lê, khán giả đồng cảm khi Tiến Luật tuyên bố không đi hát dù nhận nhiều lời mời. Tiến Luận nói: "Tổ nghề soi sáng mình ở đó, nhưng bước sang chỗ khác sẽ tối lại".

Cường Seven là trường hợp khác cho thấy sự khác biệt hoàn toàn khi đứng trong hàng ngũ game show và bước ra đường đua âm nhạc. Ngay ở thời điểm Cường Seven được chú ý nhất, nam ca sĩ phát hành EP. Dù vậy, lượng người nghe sản phẩm mới của Cường Seven là rất thấp.