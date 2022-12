Nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin bùng nổ dịp cuối năm

Trong nỗ lực hồi phục sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tái khởi động kinh doanh tiến tới việc tăng trưởng kinh tế, nhu cầu nhân lực cũng gia tăng đáng kể trong quý 4/2022. Trong đó, nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ Thông tin tiếp tục tăng cao.

Nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin vẫn rất “hot”

Theo “Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022" của TopDev, 3 ngành có thu nhập cao hàng đầu hiện nay là Blockchain, Công nghệ cao và Fintech. Lý giải nguyên nhân của xu hướng này là do quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống. Một số doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động trong nửa cuối năm 2022, cũng như có một số doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi và tái cơ cấu có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn kỹ sư công nghệ thông tin để thúc đẩy quá trình số hóa doanh nghiệp nhanh hơn.

Bên cạnh đó, các xu hướng như chuyển đổi số, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và internet vạn vật không chỉ mang lại cho nhân sự CNTT cơ hội việc làm đa dạng tại các doanh nghiệp Việt Nam mà còn mở ra khả năng làm việc từ xa cho các công ty và dự án từ nước ngoài. Đứng trước nhu cầu cạnh tranh từ các doanh nghiệp, vấn đề tuyển dụng nhân lực IT chất lượng ngày càng được chú trọng. Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương và các chế độ phúc lợi hấp dẫn, tuy nhiên vẫn đứng trước bài toán thiếu hụt nhân sự khi tuyển những ứng viên có chuyên môn cao.

Cơ hội việc làm tại những doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

CNTT là nhóm ngành đang có xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực rất cao và luôn nằm trong top đầu những ngành có lương và thu nhập cao.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng VBE500 năm 2022. Đây là bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất (Great Places to Work), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố vào ngày 28/9 vừa qua. Kết quả được đánh giá dựa trên những thành tích xuất sắc trong tạo việc làm, đãi ngộ người lao động và có kết quả kinh doanh cao, bền vững. Quy mô nhân sự của MobiFone với trên 4.000 người và thu nhập hàng năm lên đến 480 triệu đồng/năm.

Là một doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông - CNTT, luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo và luôn lắng nghe, thấu hiểu để đem tới những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, MobiFone luôn là doanh nghiệp có môi trường chuyên nghiệp, năng động. Chiến lược nhân sự của MobiFone nhiều năm qua luôn gắn liền các chính sách đãi ngộ và văn hóa doanh nghiệp có chiều sâu, coi trọng nguồn lực con người là trên hết, bởi đó chính là nhân tố nền tảng trên con đường dẫn đến thành công cho doanh nghiệp.

Trong quý 4/2022, MobiFone mở đợt tuyển dụng lên đến 300 vị trí CNTT trên toàn quốc. Những vị trí CNTT tại MobiFone luôn nằm trong top tìm kiếm của các ứng viên, với các vị trí tuyển dụng như Lập trình viên, Phân tích nghiệp vụ, Kiểm thử phần mềm, Quản lý chất lượng dự án, Quản lý dự án, Quản trị cơ sở dữ liệu, Khai thác ứng dụng & triển khai các giải pháp CNTT, An ninh thông tin...

“Đối với ngành IT, bằng cấp sẽ xếp sau kinh nghiệm vì quan trọng nhất đối với một nhân viên IT đó là bạn làm được gì, bạn có kinh nghiệm ra sao”. Đại diện MobiFone chia sẻ. Ông Dư Thái Hùng cho biết, sự phát triển của ngành IT cũng như sự biến động của thị trường luôn đòi hỏi các ứng viên trong lĩnh vực CNTT phải học hỏi liên tục, phát triển các kỹ năng toàn diện cũng như khả năng thích ứng nhanh với mọi biến đổi.

"Những doanh nghiệp viễn thông - CNTT như MobiFone luôn chào đón và mở ra nhiều cơ hội về chế độ đãi ngộ, lộ trình phát triển tương lai để thu hút những ứng viên chất lượng. Bởi đó chính là nhân tố chủ chốt cho quá trình tạo ra được những sản phẩm Make In Vietnam, tạo ra sức mạnh thương hiệu doanh nghiệp và góp phần tạo nên thành công cho quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung”, ông … nhấn mạnh.

Thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone vui lòng liên hệ: Email: tuyendung.it@mobifone.vn Website: https://www.mobifone.vn/tuyen-dung Hotline: 089 615 5566