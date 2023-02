Nhịp điệu mới cho khát vọng phương Nam

Vì những lý do khác nhau nên đã có rất nhiều người nỡ “vô tình” với vẻ đẹp trong ngần ở nơi có non xanh nước biếc. Và tôi một GenZ mộ điệu xê dịch về những nơi có cảnh sắc như thế cũng không ngoại lệ. Thế là, còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên để xông đất đầu năm !

Sức sống của vẻ đẹp quá đỗi hùng vĩ chưa bao giờ lắng xuống

Mở ra trước mắt tôi là toàn bộ không gian tươi ngần ngật của khu tham quan Điện mặt trời An Hảo. Từng làn gió mang hơi thở mùa xuân mới vỗ về, mơn man trên mọi vật thể. Từ khóm hoa, ngọn cỏ, mặt nước hồ Thiên cảnh trong xanh…. cho đến từng tầng pin đầy oai lực hiên ngang đón nắng. Tất cả hoà quyện, gắn kết với nhau tạo thành thanh âm của năm mới thật kỳ diệu, đánh thức “Khát vọng phương Nam”.

Từ ở bất kỳ vị trí nào tại nơi này, du khách cũng đều có thể chiêm ngưỡng cánh đồng ruộng bao la thênh thang hiền hòa thoai thoải trải dài tít tắp, ngắm xóm làng mờ ảo trong ánh nắng nhẹ mùa xuân. Và nhất là có được cảm xúc thích thú trải nghiệm Tết muộn ở rẻo cao tận biên giới Tây Nam.

Dưới góc quan sát của thế hệ chúng tôi, nội - ngoại khu tham quan không chỉ có cảnh núi đẹp lạ kỳ ở các múi giờ, đặc biệt ráng chiều dần khuất sau dãy núi cao, cái nắng - cái gió ở đây cũng khác lạ vừa mát - vừa hanh - vừa thoáng đãng, vừa đủ nóng để cung cấp bức xạ nhiệt nhưng cũng vừa đủ lạnh khi hoàng hôn buông xuống.

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, trong những ngày cao điểm Tết vừa qua, đã có trên 15.000 lượt người đến tham quan Nhà máy ĐMT An Hảo. Đây là 1 con số hãy còn hết sức khiêm tốn so với khả năng phục vụ của khu tham quan. Lý giải cho điều này, một phần cũng do đường giao thông chưa được cải thiện khiến du khách phương xa chùn chân cho dù họ rất yêu, rất mến và thương nhớ về khu tham quan ĐMT có 1-0-2.

Rất nhiều người có cảm giác giông giống và luôn thường trực câu hỏi như tôi; động cơ nào khiến nhà đầu tư lại tận tụy chăm chút từng hạt nắng thể hiện ở góc nhìn đa chiều ?

Nhiều lần đặt chân đến, nhiều lần ngắm và chịu khó tư duy thì đáp số cho mệnh đề đơn giản nằm ở chỗ “khát vọng phương Nam” về cái cách rất riêng sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên năng lượng sạch của doanh nghiệp ấy.

Cũng là nắng mà họ đã biến tấu trở nên long lanh hơn từ hàng trăm ngàn cánh hoa pin xanh bung nở những điều kỳ diệu. Vừa có dòng điện sạch, vừa lột tả hết những cảnh đẹp rực rỡ, và sâu sắc hơn là sự kỳ công mài giũa để lấy thành công “ngọc” trong đá.

Tựa vào nắng để đi tới ! Đó là động lực để nhà đầu tư dồn tâm huyết đánh thức những tiềm năng còn mơ màng đâu đó trên non thiêng Bảy Núi. Mỗi ngày đến là mỗi chúng ta đều nhìn thấy sự thay đổi luôn luôn mới ở khu tham quan Nhà máy ĐMT An Hảo.