Nhiều VĐV chuyên nghiệp từ 10 quốc gia dự Giải thuyền buồm Quốc tế tại Quy Nhơn

Ngày 23/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp bàn về công tác hỗ trợ cho giải đua Thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn năm 2023.

Sự kiện do UBND tỉnh Bình Định, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty CP Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông (Bộ TN&MT) phối hợp tổ chức, từ ngày 28 – 29/10 tại bãi biển TP. Quy Nhơn.

Đây cũng là sự kiện mở đầu bổ trợ cho sự kiện thể thao quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh sẽ diễn ra vào tháng 3/2024 tại TP. Quy Nhơn, quy tụ các tay đua thuyền máy hàng đầu thế giới đến từ hơn 30 quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CP Bình Định F1 nêu một số kiến nghị liên quan đến địa điểm tổ chức giải, nguồn điện, sân khấu, công tác cứu nạn, cứu hộ, an ninh trật tự, an toàn PCCC, an toàn giao thông trên biển và xung quanh khu vực giải đấu.

Đồng thời bàn về các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam của các thành viên Ban tổ chức, chuyên gia, VĐV và du khách nước ngoài đến tham gia dự sự kiện...

Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Công ty CP Bình Định F1 khẩn trương có kế hoạch chi tiết, cụ thể về sự kiện và các hoạt động liên quan để các ngành xem xét, có phương án hỗ trợ.

Trong đó, ông Giang đề nghị ngay trong ngày hôm nay (23/10) công ty phải làm việc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để xác định vị trí, phạm vi ranh giới tổ chức giải đua. Ông Giang lưu ý với nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và các hoạt động của Cảng Quy Nhơn.

Các sở, ngành, UBND TP. Quy Nhơn với chức năng nhiệm vụ của mình cũng chủ động phối hợp với Ban tổ chức để hỗ trợ tổ chức giải.

Thông tin từ Ban tổ chức, giải đua Thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn năm 2023 có sự tham gia của 20 VĐV quốc tế chuyên nghiệp đến từ 10 quốc gia như Australia, Pháp, Singapore, Nhật Bản, Italy,…

Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với sự kiện văn hóa, thể thao thế giới” với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế.