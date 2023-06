Nhiều học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 ở Lạng Sơn

TPO - Trong 2 ngày (8 và 9/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành kỳ thi đối với các trường THPT không chuyên, đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, kỳ thi năm nay có gần 9.300 thí sinh dự thi tại 405 phòng thi trên toàn tỉnh. Trong đó, điểm thi Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng) là điểm thi có lượng thí sinh và phòng thi nhiều nhất toàn tỉnh với 43 phòng thi và 1.011 thí sinh dự thi; điểm thi có ít phòng nhất là Trường THPT Pác Khuông (huyện Bình Gia) với 6 phòng thi và 127 thí sinh dự thi.

Ghi nhận tại các hội đồng thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị chức năng và các địa phương đã phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm bố trí lực lượng và tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao. Mỗi điểm thi đều có phương án dự phòng, sẵn sàng trong mọi tình huống, bảo đảm theo đúng quy định.

Cùng đó, tại các buổi thi, lực lượng cảnh sát giao thông được điều động để hỗ trợ phân luồng nhằm tránh ách tắc và đảm bảo thí sinh đến đúng giờ. Đội ngũ tình nguyện nòng cốt là đoàn viên các đoàn trường của điểm thi đã luôn túc trực, tiếp sức cho các thí sinh.

Sau 2 ngày thi, ghi nhận từ các thí sinh và giáo viên cho rằng, nội dung kiến thức của đề thi đều nằm trong chương trình ôn tập, nhưng vẫn đảm bảo tính phân luồng học sinh, 2 ngày thi đã khép lại nhiều thí sinh cảm nhận đề thi Ngữ Văn có sự dàn trải, đề Tiếng Anh tạo sự bất ngờ khi có sự thay đổi về cấu trúc các câu hỏi. Còn đề Toán được đánh giá là vừa tầm với học sinh trung bình, đúng trọng tâm ôn luyện.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác in sao đề chuyển đến các Hội đồng thi và công tác coi thi bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công tác đảm bảo an toàn, các quy trình, thủ tục dự thi luôn được các hội đồng coi thi thực hiện tốt. Cán bộ làm thi đề làm đúng, đủ các thủ tục của kỳ thi, hướng dẫn chi tiết các quy định, quy chế và những điều cần lưu ý để hạn chế tối đa sai sót của thí sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, nước của các hội đồng coi thi đều được đảm bảo, duy trì trong suốt những ngày thi. Do đó, các thí sinh đều được làm bài thi trong điều kiện an toàn, nghiêm túc, thuận lợi.

“Năm học 2023 – 2024 toàn tỉnh có 190 học sinh thuộc diện được tuyển thẳng (gồm 127 học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú; 53 học sinh khuyết tật; 7 học sinh đạt giải quốc gia về thể thao; 3 học sinh dân tộc rất ít người – Dân tộc Ngái); và 126 học sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển vào các trường THPT không tổ chức thi tuyển (THPT Ba Sơn, THCS&THPT Bình Độ và THPT Hội Hoan)”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo báo cáo, sau 2 ngày thi toàn tỉnh có 52 thí sinh vắng thi; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm và công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập từ ngày 11 đến ngày 21/6.