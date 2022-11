Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu New Zealand tham gia xúc tiến thương mại tại Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thương mại và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand, chiều ngày 16/11/2022, tại GEM Center, Cơ quan Phát triển Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) đã tổ chức sự kiện giới thiệu các thương hiệu đặc trưng từ New Zealand đến các khách hàng tại Việt Nam.

Sự kiện vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng New Zealand - Bà Jacinda Ardern, phái đoàn doanh nghiệp từ New Zealand cùng nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Với chiến dịch toàn cầu "Made With Care", NZTE mong muốn mở rộng giá trị thương hiệu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống và chăm sóc sức khỏe nổi bật của New Zealand, với quan điểm sản xuất và kinh doanh bền vững cũng như gửi trao những giá trị tốt đẹp nhất đến các khách hàng Việt Nam.

Tại sự kiện vừa qua, 10 thương hiệu từ New Zealand đã được giới thiệu, bao gồm: Landcorp - Pamu, Open Country Diary - Awarua, NIG Nutritionals, Humble Oats, All Green, Douglas Pharmaceuticals, Xtend Life - Zupa, Little Beauties, The NZ Honest Co - Little Dragon, Apollo - Apple Press Juice. Đây là các thương hiệu có sản phẩm xuất khẩu hàng đầu New Zealand, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, tài nguyên biển dồi dào kết hợp với cách làm nông nghiệp bền vững đã đưa New Zealand trở một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm và đồ uống, nổi bật trong đó là sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, trái cây (kiwi, táo) và hải sản.

Trong số đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 2,39 tỷ đô-la New Zealand tính đến tháng 6/2022. Đáng chú ý, 46,5% hàng hoá nhập khẩu từ New Zealand vào Việt Nam là sữa và các sản phẩm từ sữa, kim ngạch xuất khẩu của hai bên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua. Điều này cho thấy sự ưa chuộng của thị trường Việt Nam với các sản phẩm chất lượng cao từ New Zealand.