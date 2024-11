Nhậu xong mang dao ra ‘tỉ thí’, hai người thương vong

TPO - Hai thanh niên ngồi nhậu chung với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đều lấy dao ra để giải quyết, hậu quả khiến 1 người tử vong, người còn lại nguy kịch.

Tối 8/11, Công an TP. Bến Cát cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào đêm 7/11, anh T.T.L. (18 tuổi) và một thanh niên (chưa rõ danh tính) cùng quê tỉnh An Giang tổ chức ăn nhậu với nhau tại khu nhà trọ trên địa bàn ấp Phú Thứ (xã Phú An, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cả hai ngồi nhậu tới khuya thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến “lời qua tiếng lại”. Sau đó, mỗi người cầm một con dao lao vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau mỗi thanh niên bị đâm một nhát khiến cả hai bị thương nặng. Lúc bấy giờ, người dân trong khu trọ phát hiện nên nhanh chóng chở hai thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong. Thanh niên còn lại bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.