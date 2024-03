Nhặt bao tải chứa ma tuý bên bờ biển Vũng Tàu, đem cất giấu tìm người mua

TPO - Phát hiện nhiều gói nghi ma túy bên trong bao tải trôi dạt vào bờ biển, các đối tượng mang cất giấu với mục đích tìm nơi tiêu thụ.

Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 29/3 cho biết đã tạm giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy, thu giữ tang vật gồm một lượng nghi là ma túy dạng cocaine.

Trước đó, vào ngày 27/3, Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra 1 phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu, phát hiện đối tượng N.T.T.(41 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán. Tang vật thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng cocaine) có trọng lượng khoảng 1kg.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập LM.C. (46 tuổi, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu) và T.T.M.T. (30 tuổi), nơi ở đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu là những người có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, C. khai nhận, trưa 24/3, trong lúc đi lượm mực tại bãi biển phường 10 (TP Vũng Tàu) thì phát hiện 1 bao tải màu đen, có khóa kéo, bên ngoài buộc dây thừng. Mở bao tải, C. phát hiện bên trong có nhiều gói hình chữ nhật được bọc kín bằng băng keo xám. Sau đó, C. lấy 1 gói đem về nhà, còn bao tải để trên bãi biển. Về nhà C. mở gói nilon ra nếm thử có vị đắng, nên vứt đi.

Đến ngày 25/3, T.T. và M.T. đến nhà C. nhậu. C. kể với T.T. về việc phát hiện bao tải nói trên. Sau đó, cả nhóm đi ra bãi biển. Đến vị trí phát hiện bao tải, C. và T.T. mở bao lấy 1 gói hình chữ nhật màu xám mang về nhà trọ. Số còn lại T.T. đem vào đồi cát và đậy lá dương lên để tránh bị phát hiện. Về đến nhà trọ, T.T. mở gói nilon ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng.

Tuy nhiên, T.T. cũng không biết chất này là gì nên đi hỏi mọi người. Sau khi biết được chất trên nghi là ma túy, đối tượng T.T. không trình báo cơ quan chức năng mà đã chụp hình với mục đích sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ.

Quá trình làm việc, T.T. đã chỉ dẫn lực lượng chức năng đến nơi giấu bao tải, bên trong có 20 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 21kg.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân, nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan, không được cất giấu, dẫn đến vi phạm pháp luật.