Nhập hộ khẩu tại 'siêu quần thể đô thị biển' 1.200 ha, cư dân nhận quà tân gia tiền tỉ

Cuộc di cư từ nội đô sang phía Đông Hà Nội đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ loạt chính sách bán hàng ưu đãi của các chủ đầu tư. Ngay tại “siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha của Vinhomes, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị hàng tỉ đồng ngay trước thềm năm mới.

Đón năm mới với “nhà sang - xế xịn”

Từ cuối năm ngoái, anh Mạnh Hùng, một tư vấn viên BĐS, vẫn tất bật với các giao dịch được thực hiện một cách đều đặn. “Các sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực vẫn luôn “sáng cửa” vì lực cầu vẫn rất lớn. Trong khi đó, những tín hiệu tích cực cũng xuất hiện nhiều hơn vào dịp đầu năm mới khi các bộ ngành, địa phương đang ngày càng quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nhằm sớm tháo gỡ nút thắt của lĩnh vực bất động sản”, anh Hùng cho biết.

Niềm tin ấy càng được củng cố khi từ cuối năm 2022, thị trường đã có thêm những tín hiệu tích cực. Ví dụ như động thái giảm lãi suất cho vay của hàng loạt ngân hàng thương mại, với mức bình quân từ 0,25% đến 2%, góp phần giảm áp lực không nhỏ đối với nhà đầu tư và khách hàng. Hệ thống ngân hàng cũng nới dần room tín dụng, ưu tiên giải ngân các dự án bất động sản đủ điều kiện... Đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành Nghị quyết 01, trong đó nhấn mạnh sẽ tập trung cao độ cho ổn định phát triển an toàn thị trường bất động sản.

Cùng với nỗ lực tháo gỡ khó khăn từ phía cơ quan quản lý, lực cầu trên thị trường cũng được thúc đẩy bởi chính sách bán hàng của chủ đầu tư. Ví dụ điển hình là tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, chương trình “Mua nhà đẳng cấp – An tâm lãi suất” cũng được kích hoạt giúp người mua nhà cởi bỏ được mọi áp lực tài chính khi phải huy động các đòn bẩy.

Chị Việt Hương, một khách hàng tham gia chương trình cho biết: “Lựa chọn siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha của Vinhomes làm nơi an cư, tôi được hưởng hỗ trợ lãi suất 0% kéo dài tới 18 tháng. Trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ ngày hết hạn hỗ trợ lãi suất, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ phần biến động lãi suất theo nguyên tắc: Nếu lãi suất trung bình tại thời điểm tôi phải trả lãi cho khoản vay cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu là 9,5%/năm thì Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ trả cho ngân hàng phần chênh lệch lãi suất nêu trên, giúp tôi hoàn toàn yên tâm với biến động lãi suất của thị trường”.

Chưa kể, các khách hàng như chị Việt Hương còn có cơ hội nhận được hàng loạt quà tặng có giá trị của chủ đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là gói nội thất lên tới 180 triệu, được giảm trừ vào giá bán. Điều này tạo nên sự đồng bộ cho tổng thể căn nhà, đồng thời cũng là bài toán tiết kiệm thêm chi phí và thời gian, giúp công trình sớm có thể đưa vào sử dụng.

Với riêng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, khách hàng đăng ký chương trình về ở sớm trong vòng 9 tháng kể từ ngày bàn giao theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện sẽ được nhận một gói quà tặng trị giá 3 triệu đồng/m2 sàn xây dựng,với tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, khách hàng cũng có cơ hội hiếm có sở hữu những chiếc xe ô tô điện thế hệ mới VinFast VF5 trị giá lên tới 458 triệu đồng, áp dụng ở cả 2 dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown trong chương trình bốc thăm trúng thưởng kéo dài từ 1/1/2023 đến hết 15/2/2023.

Đặc biệt, ngay khi ký hợp đồng mua bán/ hợp đồng thuê, khách hàng cũng đã được tặng voucher xe VinFast lên tới 200 triệu đồng. “Đây cũng là cách tri ân khách hàng đúng chất “chịu chơi” của Vinhomes mà hiếm chủ đầu tư nào theo được” – chị Việt Hương nhấn mạnh.

Cùng đón chờ 365 ngày sống giữa “kỳ quan” nhiệt đới

Ngoài những lợi ích vật chất có thể nhìn thấy được, khách hàng chuyển cư về “siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha của Vinhomes còn nhận được những món quà vô giá với hệ sinh thái thiên nhiên tràn ngập màu xanh, mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày. Giữa một đô thị ngày càng nhiều áp lực về sự quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường như Hà Nội, đây là tiêu chuẩn sống mà nhiều người luôn mơ ước.

Hiện tại, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trong đó, “kỳ quan” Vịnh biển thiên đường Paradise Bay gần như đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình, mang tới những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Được chờ đợi nhất là Hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons rộng 2.000 m2 – nơi cư dân có thể thoải mái hòa vào làn nước xanh mát ngay giữa mùa đông giá lạnh, vừa có thể chiêm ngưỡng bầu trời sao lấp lánh vào buổi tối nhờ hiệu ứng từ mái che Canopy. Kế cận đó còn có hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon; bộ đôi hồ bơi phong cách Olympics; Công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế gồm hàng loạt đường trượt nước tốc độ cao…

Còn tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha hoạt động từ 30/4/2022 đã trở thành điểm đến sôi động bậc nhất phía Đông Hà Nội. Tới tháng 4/2023, sẽ có thêm quảng trường Kinh đô ánh sáng Empire Square rộng hơn 3,6 ha hoàn thành, được ví như “khung trời châu Âu” tươi đẹp mang tới hơi thở mới mẻ cho cuộc sống mỗi ngày.

Không gian biển hồ tại 2 đại đô thị của Vinhomes cũng thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật mang tới món ăn tinh thần đầy xúc cảm cho cư dân. Cụ thể, từ giờ tới hết tết nguyên đán sẽ diễn ra chuỗi lễ hội gồm cắm trại glamping với nhiều tiện nghi cao cấp diễn ra tại Royal Wave Park. Trước đó là hàng loạt chương trình đẳng cấp quốc tế như Summer Wave Park, Hello Summer Ocean Park hay Summer Dream với số lượng khách mời kỷ lục lên tới hàng vạn người.

Đáng chú ý, khi “siêu quần thể đô thị biển Vinhomes” hoàn thiện, hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng của tập đoàn Vingroup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay cũng sẽ hiện hữu, với trải nghiệm sống tiện nghi như các thành phố hiện đại nhất thế giới. Cộng hưởng với sức hấp dẫn của chất sống nghỉ dưỡng khác biệt, phía Đông Hà Nội sẽ sớm quay trở lại không khí nhộn nhịp như trước đây.