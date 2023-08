Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Indonesia, 20h00 ngày 24/8: Cơ hội trả nợ

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Indonesia, bán kết U23 Đông Nam Á 2023 lúc 20h00 ngày 24/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. Người Thái Lan có cơ hội tốt để trả món nợ thua Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

Nhận định trước trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

Người Thái Lan hẳn nhiên vẫn chưa quên thất bại trước Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 vào tháng 5 vừa qua. Đó có thể xem là “vết nhơ” của bóng đá xứ sở chùa vàng, khi mà các thành viên của họ vừa thua cả chuyên môn lẫn bản lĩnh. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ nếu U23 Thái Lan quyết đấu để vượt qua U23 Indonesia trong trận bán kết U23 Đông Nam Á 2023 tối nay.

Về lý thuyết, U23 Thái Lan đang được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng của HLV Issara Sritaro toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và không thủng lưới lần nào. Họ không tấn công mãn nhãn như mong đợi của giới mộ điệu, nhưng thi đấu rất chắc chắn và hiệu quả. Với mật độ thi đấu dày đặc của U23 Đông Nam Á 2023, chiến thuật của U23 Thái Lan hoàn toàn hợp lý. Nhiều khả năng, họ chỉ bung sức ở vòng knock-out.

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn có lợi thế sân nhà. Tại các giải đấu cấp độ trẻ, yếu tố sân bãi có ý nghĩa rất quan trọng. Sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà và tâm lý “trả nợ” sẽ giúp các cầu thủ của HLV Issara Sritaro chơi tốt hơn.

Ở hướng ngược lại, U23 Indonesia đang gây thất vọng cho dù được HLV Shin Tea-yong dẫn dắt. Họ chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng, đều do công Ramadhan Sananta. Lối chơi của U23 Indonesia không rõ ràng như đội tuyển quốc gia, một phần vì HLV người Hàn Quốc không có lực lượng ưng ý. Một phần khác vì bộ khung U23 Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 32 vốn do HLV Indra Sjafri dẫn dắt. Ngay cả khi hướng đến cùng một triết lý, 2 HLV vẫn có các phong cách làm việc và chiến thuật khác nhau. Đây là lý do chính khiến U23 Indonesia thi đấu không tốt trong 2 trận đã qua, và rất khó cho họ tạo ra bất ngờ trước đội chủ nhà Thái Lan.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

Thông tin lực lượng U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

U23 Thái Lan có đầy đủ lực lượng, trong khi U23 Indonesia mất tiền đạo chủ lực Irfan Jauhari vì chấn thương.

Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Indonesia U23 Thái Lan: Sakpon, Suksan, Sonchai, Thanison, Kittichai, Apisit, Chiraphong, Nathathop, Kasidit, Phanthamit, Yotsakon. U23 Indonesia: Ernando Ari; Frengki Missa, Alfeandra Dewangga, Kadek Arel, Bagas Kaffa; Arkhan Fikri, Mohammad Kanu, Putra Beckham; Jeam Kelly Sroyer, Ramadhan Sananta, Irfan Jauhari. Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 3-1 U23 Indonesia