Nhận định U22 Indonesia vs U22 Timor Leste, 16h ngày 7/5: Không thể ngăn cản

TPO - Nhận định U22 Indonesia vs U22 Timor Leste, 16h ngày 7/5 trong khuôn khổ trận đấu thứ ba ở bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 32 - thông tin lực lượng, phong độ, thành tích đối đầu, đội hình xuất phát dự kiến. U22 Indonesia sẽ sớm có tấm vé vào bán kết nếu đánh bại Timor Leste trong trận đấu chiều nay.

Nhận định trước trận U22 Indonesia vs U22 Timor Leste

Vào lúc 16h chiều nay 7/5, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Timor Leste trong khuôn khổ trận đấu thứ ba ở bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 32. Đây là cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo sớm có tấm vé vào bán kết.

U22 Indonesia đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A, với 2 chiến thắng lần lượt với tỉ số 3-0 trước Philippines và 5-0 trước Myanmar. Nhìn họ thi đấu có cảm giác đội bóng này có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào, với phương án tấn công đa dạng và khả năng dứt điểm cực tốt của các chân sút như Marselino hay Sananta.

Không khó để lý giải cho sức mạnh này của Indonesia. Đây là lứa cầu thủ được họ đầu tư trọng điểm, được tôi luyện qua rất nhiều trận đấu ở các cấp độ đội tuyển và ở giải vô địch Quốc gia Indonesia. Do đó, họ có kinh nghiệm vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. So với trận ra quân gặp Philippines, Indonesia ngày càng hoàn thiện khả năng dứt điểm và không ngạc nhiên nếu Timor Leste phải nhận trận thua đậm. Chiến thắng cũng giúp họ có tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, U22 Timor Leste dường như đã hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu năm nay với chiến thắng 3-0 trước Philippines. Họ gây bất ngờ với lối chơi tấn hiệu quả. Nhưng có thể thấy đó là trận đấu mà Timor Leste đã cố gắng hết sức và thi đấu với 200% sức mạnh tinh thần. Với thực lực hiện tại, họ khó có khả năng làm nên bất ngờ trước đội bóng rất mạnh như Indonesia. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một lối chơi cống hiến.

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Indonesia vs U22 Timor Leste

U22 Indonesia toàn thắng 5 trận gần nhất, trong khi U22 Timor Leste chỉ có hai chiến thắng trong năm trận vừa qua.

Thông tin lực lượng U22 Indonesia vs U22 Timor Leste

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất. Nhiều khả năng HLV Indra Sjafri sẽ tính toán để U22 Indonesia bảo toàn lực lượng cho chặng đường sắp tới.

Đội hình dự kiến U22 Indonesia vs U22 Timor Leste

U22 Indonesia: Ernando, Ferarri, Rizky Ridho, Dewangga, Arhan, Marselino, Bagas, Taufany, Witan, Fajar, Sananta.

U22 Timor Leste: Georginho; Orcelio; Anizo; Cristevao; Jhon; Mouzinho; Zenivio; Korneils; Olargar; Joao; Luis.