Nhận định New Port vs Man Utd, 23h30 ngày 28/01: Không thắng nữa thì ... thôi!

TPO - Nhận định bóng đá New Port vs Man Utd, vòng 4 FA Cup. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Man Utd làm khách trên sân của đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 4 nước Anh, New Port. Đây sẽ là cơ hội tốt cho Quỷ đỏ có một chiến thắng đẹp để quên đi chuỗi trận bất ổn tại Ngoại hạng Anh

Nhận định trước trận đấu New Port vs Man Utd Man Utd sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà Rodney Parade của New Port trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 Cúp FA. New Port đang bất bại cả 7 trận thi đấu trên sân nhà gần nhất và đội khách sẽ cần thi đấu hết sức mình nếu muốn chấm dứt chuỗi trận này. Dẫu vậy, New Port chỉ là một đội bóng tầm trung đang thi đấu tại giải hạng 4 nước Anh. Hiện tại, họ đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và sẽ không phải là đối thủ của ông lớn Man Utd. Dẫu vậy, thầy trò HLV Ten Hag không được chủ quan khinh địch và cần phải dốc sức giành chiến thắng. Trong trận đấu gần nhất với Tottenham tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ đã 2 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu nhưng vẫn phải chấp nhận chia điểm với đội khách ngay trên sân nhà Old Trafford. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trong 5 trận đấu gần nhất thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đối đầu với đối thủ dưới cơ như New Port sẽ là liều thuốc rất tốt cho các cầu thủ Man Utd sốc lại tinh thần. Theo thống kê, cả hai đội chỉ mới đối đầu 4 lần và Man Utd toàn thắng cả 4 cuộc đụng độ đó. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội cũng tại đấu trường cúp FA 2019. Cũng tại sân Rodney Parade, đội khách Man Utd đã giành chiến thắng 4-1. Dẫu vậy, phong độ thi đấu sân khách của các cầu thủ thành Manchester hiện tại là không tốt khi họ chỉ mới giành 1 chiến thắng trong 6 trận phải làm khách gần nhất, tính trên mọi đấu trường. Ten Hag khả năng cao sẽ có sự phục vụ trở lại của Luke Shaw và Harry Maguire sau khoảng thời gian dính chấn thương. Bên cạnh đó, Jonny Evans và Marcus Rashford chưa chắc chắn khả năng ra sân vì cúm. Phong độ, lịch sử đối đầu New Port vs Man Utd Đội hình dự kiến New Port vs Man Utd New Port: Townsend; McLoughlin, Delaney, Clarke, Bennett, Lewis; Morris, Charsley, Wildig; Palmer-Houlden, Evans Man Utd: Bayindir; Wan-Bissaka, Varane, Kambwala, Dalot; Mainoo, McTominay; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund Dự đoán tỷ số: New Port 0-3 Man Utd