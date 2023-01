Nhận định MU vs Charlton, 03h00 11/1: Quỷ đỏ thẳng tiến

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Charlton, tứ kết Carabao Cup lúc 03h00 ngày 11/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lá thăm may mắn giúp MU chỉ phải gặp Charlton và họ không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội vào bán kết.

Nhận định trước trận đấu MU vs Charlton MU đang gặp rất nhiều may mắn ở Carabao Cup. Họ được thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân nhà và gặp đối thủ… yếu dần theo từng vòng. Ở trận đầu tiên, Quỷ đỏ đụng phải Aston Villa (Premier League). Sau đó, họ gặp Burnley (hạng Nhất Anh) và hôm nay, họ chỉ phải đón tiếp Charlton (hạng Nhì Anh). Vòng tứ kết Carabao Cup mùa này có 7 đại diện của Premier League, nhưng MU lại bốc thăm được đúng vào đội đang chơi ở hạng thấp hơn. Chênh lệch giữa MU và Charlton ở thời điểm này được mô tả là không thể san lấp. Ngay cả khi MU xoay vòng cầu thủ và sử dụng đội hình chắp vá, họ vẫn mạnh hơn Charlton về mọi mặt. Đây là điều không ai phải bàn cãi. Quan trọng hơn, phong độ của MU cũng ăn đứt Charlton. Kể từ khi loại bỏ Ronaldo, Quỷ đỏ đã trở thành một tập thể đúng nghĩa, thi đấu đoàn kết và luôn chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhờ đó, họ đã giành chiến thắng 7 trận chính thức liên tiếp trên mọi đấu trường. Riêng trên sân nhà Old Trafford, phong độ của MU còn đáng nể hơn với chuỗi 8 trận thắng liền từ đầu tháng 9 đến nay. Chính vì vậy, khả năng Charlton gây sốc ở trận này gần như không tồn tại, đặc biệt khi HLV Erik ten Hag rất muốn đưa MU tiến sâu vào giải và giành danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt. Phong độ, lịch sử đối đầu MU vs Charlton MU đang thăng hoa hơn bao giờ hết. Họ toàn thắng 7 trận gần đây ở 3 đấu trường quốc nội, bao gồm Premier League, Carabao Cup và FA Cup. Trong đó, MU giữ sạch lưới đến 4 trận và họ luôn tỏ ra chắc chắn ngay cả khi phải sử dụng hàng hậu vệ chắp vá. Ở hướng ngược lại, Charlton chỉ vừa vượt qua khủng hoảng với 2 trận thắng liên tiếp ở giải hạng Nhì Anh. Trước đó, đội bóng này có 10 trận liền không thắng trong 90 phút (hòa 4, thua 6). Thông tin lực lượng MU vs Charlton MU không có sự phục vụ của Bruno Fernandes vì án treo giò. Ngoài ra, Van de Beek cũng vắng mặt vì chấn thương, buộc HLV Ten Hag phải đẩy Eriksen lên đá "số 10". Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã có đầy đủ lực lượng ở các vị trí khác và có thể xoay vòng dễ dàng. Bên kia chiến tuyến, Charlton mất Ashley Maynard-Brewer, Diallang Jaiyesimi và Mandela Egbo vì chấn thương. Dù vậy, các cầu thủ này đều không phải trụ cột quá quan trọng với họ. Đội hình dự kiến MU vs Charlton MU: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay, Eriksen; Elanga, Martial, Garnacho Charlton: MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor; Stockley Dự đoán tỷ số: MU 3-0 Charlton