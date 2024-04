Nhận định Coventry vs MU, 21h30 ngày 21/4: Chờ bản lĩnh lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá Coventry vs MU, bán kết FA Cup 2024. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. MU đang gặp vô số khó khăn, nhưng bản lĩnh sẽ giúp họ giành vé vào chung kết.

Nhận định trước trận đấu Coventry vs MU

Lá thăm may mắn giúp MU được gặp Coventry ở vòng bán kết FA Cup thay vì đụng phải Chelsea hay Man City. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Quỷ đỏ tiến vào chung kết và giành danh hiệu, qua đó tránh một mùa giải trắng tay khác thời hậu Sir Alex Ferguson.

Thực tế, may mắn đã song hành với MU xuyên suốt hành trình ở FA Cup mùa này. Trong 4 trận đấu đã qua, họ chỉ phải gặp duy nhất một đối thủ mạnh là Liverpool, nhưng đó lại là trận họ được chơi trên sân nhà Old Trafford.

Gặp Coventry ở thời điểm này, MU được đánh giá cao vượt trội. Coventry đã có màn ngược dòng không tưởng trước Wolves ở vòng tứ kết, nhưng rất khó cho họ tái hiện phép màu tại Wembley đối đầu với MU. Đừng quên MU dưới thời Ten Hag từng vô địch Carabao Cup và có khả năng đấu cúp khá tốt.

Phong độ của Coventry gần đây cũng sa sút. Họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở giải hạng Nhất Anh và gần như hết cơ hội lọt nhóm đá play-off thăng hạng. Một trong những lý do chính khiến Coventry lao dốc là lịch thi đấu dày đặc. Rõ ràng so với một đội bóng đã quen với mật độ thi đấu 2 trận/1 tuần như MU, Coventry khó lòng so sánh.

Tuy nhiên, nói vậy không đồng nghĩa MU sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Coventry. Bản thân MU cũng đang gặp rất nhiều vấn đề, từ lực lượng cho đến phong độ. Sau chiến thắng ngược trước Liverpool ở tứ kết FA Cup, Quỷ đỏ trải qua 4 trận liền không thắng (hòa 3, thua 1), bị tốp 4 bỏ xa.

Ở trận đấu tối nay, MU chỉ còn 1 trung vệ lành lặn duy nhất nhất là Harry Maguire. HLV Ten Hag nhiều khả năng sẽ phải kéo Casemiro hoặc McTominay về đá cặp cùng Maguire, hoặc mạo hiểm với một trung vệ trẻ chưa từng lên đội một nào đó.

Sự bất cập này có thể gây ra rắc rối lớn cho MU, bởi lẽ Coventry chơi phòng ngự phản công rất xuất sắc. Giống như hầu hết đội bóng hạng Nhất Anh khác, Coventry thiên về đá cánh và sử dụng nhiều đường tạt bổng. Casemiro có thể trở thành lỗ hổng của hàng thủ áo đỏ tại Wembley.

Trong bối cảnh đó, MU buộc phải lấy công bù thủ. May mắn cho Ten Hag khi hầu hết cầu thủ tấn công của ông đều lành lặn và sẵn sàng. Mâu thuẫn với Garnacho cũng nhanh chóng được giải quyết sau trận hòa với Bournemouth. Nếu chơi đúng sức, hàng công MU hoàn toàn có thể xuyên phá Coventry nhiều lần. Đừng quên MU đã ghi tổng cộng 12 bàn trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu, phong độ Coventry vs MU

Thông tin lực lượng Coventry vs MU

Coventry chỉ mất Jamie Allen và Tatsuhiro Sakamoto vì chấn thương. Ngược lại, MU khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi Anthony Martial, Malacia, Luke Shaw, Lindelof, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Varane, Sofyan Amrabat , Willy Kambwala và Mason Mount cùng vắng mặt ở trận này.

Đội hình dự kiến MU vs MU Coventry: Collins; Latibeaudiere, Thomas, Kitching, Dasilva; Sheaf, Eccles; Van Ewijk, O'Hare, Wright; Simms MU: Onana; Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund Dự đoán tỷ số: Coventry 1-2 MU