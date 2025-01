Nhận định CAHN vs Kaya, 18h ngày 9/1: Bảo vệ ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Kaya vs Công An Hà Nội, Cúp C1 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công An Hà Nội sẽ có trận khai xuân trong chuyến làm khách trên sân Rizal Memorial của Kaya tại Cúp C1 Đông Nam Á vào tối nay, ngày 9/1.