Nhận định Bournemouth vs Man City, 00h30 ngày 26/2: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Man City, vòng 25 Ngoại hạng Anh lúc 00h30 ngày 26/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Gặp Bournemouth là cơ hội tốt để Man City tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận hòa 1-1.

Nhận định trước trận đấu Bournemouth vs Man City

Sau 2 trận hòa 1-1 liên tiếp trước Nottingham và Leipzig, Man City có cơ hội lớn tìm lại cảm giác chiến thắng khi làm khách của Bournemouth vào đêm nay. Bournemouth đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải đấu.

Tuần trước, Bournemouth bất ngờ đánh bại Wolves, nhưng kết quả này không phản ánh đúng thế trận trên sân. Đội bóng của HLV Gary O'Neil bị dồn ép đến nghẹt thở và chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ may mắn.

Bournemouth khá đen đủi khi gặp Man City ở thời điểm này. Sau một loạt màn trình diễn thiếu thuyết phục, Man City hứa hẹn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. HLV Pep Guardiola liên tục thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ trong thời gian qua và kéo Bernardo Silva về đá hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên, ông có lẽ sẽ thay đổi lại đội hình khi sức ép ngày một lớn.

Ở vòng này, Arsenal sẽ đá bù với Everton. Nếu toàn thắng 2 trận liên tiếp trước Leicester và Everton, Arsenal có thể bỏ xa Man City ít nhất 5 điểm. Vì vậy, Man City không còn thời gian để thử nghiệm và mắc sai lầm nữa. Nếu muốn bảo vệ ngôi vương, họ phải chắt chiu từng trận đấu để tạo áp lực ngược về phía Arsenal.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bournemouth vs Man City

Bournemouth đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 7). Trước khi gây sốc trước Wolves ở trận gần nhất. Ở hướng ngược lại, Man City cũng thi đấu thiếu ổn định khi chỉ thắng 5 trong 10 trận gần đây (hòa 2, thua 3). Dù vậy, cơ hội thắng của Man City ở trận này vẫn cao vượt trội so với Bournemouth. Lý do vì The Citizens đã toàn thắng 12 trận đối đầu gần nhất với Bournemouth.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Man City

Bournemouth tiếp tục sống chung với cuộc khủng hoảng lực lượng khi Lewis Cook (đầu gối), David Brooks (đùi), Lloyd Kelly (bắp chân) và Illia Zabarnyi (mắt cá chân) vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Man City chỉ mất John Stones ở trận này. Laporte và De Bruyne đã khỏi ốm sau khi bỏ lỡ trận đấu với RB Leipzig, nhưng khả năng đá chính của họ vẫn còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Man City Bournemouth: Neto; Smith, Stephens, Senesi, Zemura; Billing, Lerma; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke Man City: Ederson; Walker, Dias, Ake; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland Dự đoán tỷ số: Bournemouth 0-3 Man City