Nhận định Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo, 3h00 ngày 8/2: Vận may của chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo, bán kết CAN 2024 lúc 3h00 ngày 8/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. Bờ Biển Ngà đang trải qua hành trình kỳ lạ ở CAN 2024, khi đi từ chỗ thất vọng đến gần chức vô địch hơn bao giờ hết.

Nhận định trước trận đấu Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo Có lẽ chưa có đội tuyển chủ nhà các giải đấu lớn nào trải qua hành trình kỳ lạ như Bờ Biển Ngà. Họ được đánh giá cao trước khi giải đấu bắt đầu và khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trước Guinea-Bissau. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà nhanh chóng gây thất vọng khi thua Nigeria 0-1 và thảm bại 0-4 trước Guinea Xích Đạo. Trận thua quá đậm này khiến cơ hội đi tiếp của Bờ Biển Ngà gần như không còn và họ lập tức sa thải HLV người Pháp Jean-Louis Gasset. Vận may bất ngờ mỉm cười với Bờ Biển Ngà khi hai đội tuyển rất mạnh là Ghana và Zambia đồng loạt thất bại ở lượt trận cuối và đứng dưới họ trong bảng xếp hạng các đội hạng 3. Dù vậy, không nhiều người tin rằng đội chủ nhà có thể vượt qua nhà đương kim vô địch Senegal với HLV tạm quyền Emerse Faé. Bờ Biển Ngà đã cố gắng chữa cháy bằng cách mượn HLV của tuyển nữ Pháp, Herve Renard nhưng không thành công. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ Bờ Biển Ngà bất ngờ thi đấu khởi sắc. Họ cầm hòa Senegal 1-1 trong 120 phút trước khi đánh bại họ trên chấm 11m. Vào tứ kết, Bờ Biển Ngà tiếp tục vượt qua một ứng cử viên vô địch khác là Mali sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trong 120 phút. Đến vòng bán kết, Bờ Biển Ngà sẽ gặp hiện tượng của CAN 2024 - CHDC Congo, đội cũng vượt qua vòng bảng với vỏn vẹn 3 điểm. Khác với Bờ Biển Ngà, CHDC Congo không thua trận nào. Họ toàn hòa 3 trận vòng bảng trước khi đánh bại Ai Cập và Guinea để vào bán kết. Về lý thuyết, Bờ Biển Ngà vẫn được đánh giá cao hơn CHDC Congo. Tuy nhiên, họ không được phép chủ quan khi bào mòn thể lực ở 2 trận đấu trước. Chưa kể, CHDC Congo còn có nhiều hơn 1 ngày nghỉ ngơi. Với những gì hai đội đã thể hiện, đây có lẽ sẽ là trận đấu chặt chẽ, căng thẳng và không có nhiều bàn thắng. Không loại trừ khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ và loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Khi đó, vận may của Bờ Biển Ngà sẽ tiếp tục phát huy? Phong độ, lịch sử đối đầu Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo Đây sẽ là lần thứ 6 Bờ Biển Ngà và CHDC Congo gặp nhau tại giải đấu Cúp các quốc gia châu Phi. 4 trong số 5 lần gặp nhau trước đó là ở vòng bảng, nhưng họ đã gặp nhau ở bán kết năm 2015 – trận hòa mà Bờ Biển Ngà thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Yaya Touré, Gervinho và Wilfried Kanon. Sau chiến thắng này, Bờ Biển Ngà tiếp tục đánh bại Ghana trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Thông tin lực lượng Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo Bờ Biển Ngà mất 3 ngôi sao Serge Aurier, Odilon Kossounou và Oumar Diakite vì án treo giò. Trong khi đó, CHDC Congo chỉ thiếu cựu ngôi sao của Chelsea, Gael Kakuta. Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo Bờ Biển Ngà: Fofana; Singo, Ndicka, Boly, Konan; Seri, Kessie; Pepe, Fofana, Adingra; Haller CHDC Congo: M'Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-0 CHDC Congo