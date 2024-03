Nhận định Anh vs Bỉ, 2h45 ngày 27/3: Con mồi khó xơi của 'Tam sư'

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Bỉ, giao hữu quốc tế. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Anh tiếp đón Bỉ trên sân Wembley ngay sau trận thua tối thiểu trước Brazil trước đó. Thầy trò HLV Southgate đang hướng đến 1 chiến thắng trước Bỉ, đội bóng đang có chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Nhận định trước trận đấu Anh vs Bỉ

Anh sẽ có trận đấu thứ 2 trong loạt trận giao hữu quốc tế tháng này tại sân Wembley, đối thủ của họ là tuyển Bỉ. Cả hai đều không giành được chiến thắng trong trận đấu gần nhất của mình và sẽ hướng đến chiến thắng trong cuộc đụng độ tới đây.

Trong trận đấu với Brazil, Tam Sư được đánh giá cao hơn so với đối thủ vì sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất so với một Brazil chắp vá. Đa số các cầu thủ trong hàng phòng ngự của Brazil trong cuộc đối đầu với tuyển Anh vừa rồi chỉ mới có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng các cầu thủ tấn công của đội chủ sân Wembley đã không thể tận dụng cơ hội thành công và để cho đối thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 80. Đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Anh sau hơn 4 năm.

Tuyển Anh hiện tại được đánh giá rất cao với những ngôi sao bóng đá trẻ đang đạt độ chín như Foden hay Bellingham. Nếu để so sánh sức mạnh hiện tại của Anh và Bỉ, lợi thế đang nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, tuyển Bỉ chưa bao giờ là một đối thủ dễ bắt nạt. Trong trận đấu trước, dù có trận hoà gây thất vọng trước Ireland nhưng đó cũng là trận thứ 12 trong chuỗi trận bất bại của họ tính từ VCK World Cup 2022 đến nay.

Theo thống kê, thành tích đối đầu giữa Anh và Bỉ khá ngang ngửa. Cả hai đội từng thi đấu 10 trận và mỗi đội đều giành được 4 chiến thắng. Tuy vậy, những lần gặp gỡ lần đây, Bỉ mới là đội tuyển có lợi thế trước đối thủ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại đấu trường Nation League. Trong trận đấu đó, Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Dẫu sao thì lực lượng của cả hai đội hiện tại đã có nhiều sự thay đổi nên khó có thể nói trước được lợi thế sẽ nghiêng về ai trong trận đấu này.

So với trận đấu với Brazil, tuyển Anh sẽ thiếu vắng khá nhiều các cầu thủ do chấn thương như trường hợp của Walker, Maguire, Johnstone, Henderson và Harry Kane. Phía bên kia, Bỉ cũng có tổn thất lớn khi tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Lukaku phải ngồi ngoài do chấn thương. Bên cạnh đó, cầu thủ cực kỳ quan trọng trong lối chơi là De Bruyne cũng sẽ vắng mặt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Anh vs Bỉ

Đội hình dự kiến Anh vs Bỉ Anh: Pickford; Konsa, Stones, Branthwaite, Gomez; Mainoo, Rice; Bowen, Bellingham, Rashford; Toney Bỉ: Kaminski; Meunier, Faes, Theate, Deman; Tielemans, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Doku Dự đoán tỷ số: Anh 2-0 Bỉ