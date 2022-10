Nhà sản xuất 'Ba chị em' xin lỗi sau khi phim bị gỡ ở Việt Nam

TPO - Studio Dragon - nhà sản xuất “Little Women” đưa ra tuyên bố sau khi bộ phim bị gỡ trên nền tảng Netflix Việt Nam. Studio Dragon cho biết họ sẽ chú ý đến tính nhạy cảm về văn hóa - xã hội khi sản xuất nội dung trong tương lai.

Ngày 7/10, Xports Newsđưa tin Studio Dragon - nhà sản xuất bộ phim Little Women có phát ngôn chính thức sau khi phim bị gỡ trên nền tảng Netflix Việt Nam.

Cụ thể, Studio Dragon cho biết: "Chúng tôi muốn nói về một số lo ngại liên quan đến bối cảnh trong bộ phim Little Women. Chúng tôi sẽ chú ý hơn đến tính nhạy cảm về văn hóa - xã hội khi sản xuất nội dung trong tương lai".

Studio Dragon cũng xin lỗi vì gây tranh cãi.

Trước đó, ngày 3/10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử gửi văn bản yêu cầu Netflix gỡ bộ phim Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì có yếu tố xuyên tạc lịch sử.

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01- 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41-7:01.

Chiều 6/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết Netflix đã gỡ phim theo yêu cầu từ phía Cục.

“Sau 3 ngày Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử gửi văn bản, Netflix đã gỡ bộ phim Little Women (tựa Việt: Ba chị em) trên kho ứng dụng tại Việt Nam. Netflix khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi nhắc nhở đơn vị cần kỹ càng hơn trong khâu kiểm duyệt các bộ phim nước ngoài để tránh xảy ra trường hợp tương tự”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Little Women là bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Phim kể về câu chuyện của ba chị em gái Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo). Từ tập thứ 3, số đông người Việt không hài lòng khi bộ phim nhắc đến yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Theo Allkpop, cư dân mạng Hàn Quốc nhận thức được việc bộ phim bị phản ứng gay gắt ở Việt Nam là đúng đắn. Phần lớn ý kiến cho rằng nhà sản xuất cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề khi xây dựng nội dung và sản xuất bộ phim, tránh làm ảnh hưởng và tổn thương quốc gia khác. Thậm chí, có người cảm thấy xấu hổ khi xem những cảnh quay nói về chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

"Bộ phim hay nhưng phản ứng gay gắt của người Việt là hoàn toàn hợp lý”, “Nhà sản xuất phải xin lỗi vì những yếu tố lịch sử nhạy cảm trong bộ phim”…

Little Women kết thúc ở tập 12 và phát sóng vào cuối tuần này.