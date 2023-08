Nhà phố thương mại vùng lõi trung tâm TP. Vinh hấp dẫn giới thượng lưu

Với nhiều thông tin tích cực về quy hoạch, du lịch, bất động sản Vinh được đánh giá là thị trường đầy hấp dẫn, trong đó phân khúc nổi bật thu hút giới thượng lưu phải kể đến nhà phố thương mại.

Nhàphố thương mại tại TP. Vinh tăng nhiệt

Theo các chuyên gia, nhà phố thương mại là sản phẩm đầu tư lâu dài phù hợp với tâm lý của người Việt vì vừa có thể làm tài sản tích lũy lâu dài, vừa giúp gia tăng lợi nhuận kép nhờ khai thác cho thuê hiệu quả. Tuy nhiên, giá nhà phố thương mại thứ cấp tại các thành phố lớn ngày càng leo cao, nguồn cung mới nhỏ giọt cùng diện tích eo hẹp, dẫn đến xu hướng các nhà đầu tư nhạy bén thời gian gần đây "săn tìm" phân khúc shophouse thương mại giàu tiềm năng tại các khu vực mới. Đáng chú ý, TP. Vinh đang lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Phân khúc nhà phố thương mại tại Vinh ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư và giới thượng lưu trong bối cảnh ngành du lịch Nghệ An đang tăng tốc mạnh. Theo thông tin từ sở Du lịch Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đạt 4,9 triệu lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng. Được biết kế hoạch năm 2023, ngành du lịch Nghệ An đặt mục tiêu đón và phục vụ hơn 7,9 triệu lượt khách du lịch tăng 18% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, phương án sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc về TP. Vinh sẽ giúp nơi đây có tiềm năng đón lượng cư dân gần 500 nghìn người. Trong khi ấy, thành phố hiện vẫn thiếu hụt các không gian mua sắm, vui chơi, giải trí đẳng cấp. Chính vì vậy, các dãy nhà phố thương mại tại TP. Vinh, đặc biệt khu vực vùng lõi đô thị được dự báo trở thành tâm điểm đáp ứng nhu cầu tận hưởng, thư giãn và mua sắm của hàng nghìn cư dân đô thị có mức sống cao cùng lượng du khách khổng lồ.

Bảo chứng vàng tại Vincom Shophouse Diamond Legacy

Với lực cầu lớn cùng khả năng tăng trưởng tốt, quần thể phức hợp mua sắm, dịch vụ thời thượng Vincom Shophouse Diamond Legacy ngay trung tâm TP. Vinh từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo của các nhà đầu tư và giới thượng lưu.

Vincom Shophouse Diamond Legacy sở hữu hai mặt tiền tiếp giáp với các trục đường huyết mạch của thành phố như đường Quang Trung và Hồng Bàng. Tọa độ này tạo kết nối không giới hạn tới mọi địa điểm trọng yếu của thành phố như UBND tỉnh, Quảng trường Hồ Chí Minh, công viên trung tâm, chợ Vinh, ga Vinh, sân bay Vinh,...

Khác biệt với những dãy nhà phố thương mại thông thường, Vincom Shophouse Diamond Legacy được thiết kế tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp hàng đầu bao gồm khu phức hợp khách sạn Sheraton Vinpearl 5 sao 36 tầng tiên phong trong hệ thống, TTTM Vincom Plaza 5 tầng đầu tiên tại TP. Vinh, tòa tháp căn hộ cao cấp với sức chứa hơn 1.000 cư dân và tổ hợp 61 căn Vincom shophouse VVIP có vị trí bậc nhất khu vực.

Quần thể đa dạng từ tòa căn hộ, trung tâm thương mại cho đến khách sạn 5 sao như Vincom Shophouse Diamond Legacy được nhiều nhà đầu tư đánh giá là “bảo chứng vàng” cho tiềm năng kinh doanh dài hạn của các căn nhà phố thương mại nơi đây. Khu vực này được kỳ vọng không chỉ thu hút lượng lớn cư dân TP. Vinh và cả tỉnh Nghệ An mà còn đón giới thượng lưu, người nước ngoài đến đây lưu trú và mua sắm.

Với nhiều lợi thế và dư địa tăng trưởng bền vững, nhà phố thương mại thuộc quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy được đánh giá là khoản đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài với tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.