Nhà phố thương mại trung tâm TP. Vinh: Lời giải cho bài toán đầu tư nửa cuối năm

Sức hấp dẫn từ tăng trưởng du lịch đã và đang “chắp cánh” cho BĐS du lịch tỉnh Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng. Trong đó, sản phẩm nhà phố thương mại nằm tại vùng lõi đô thị có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

1 trong 5 tỉnh thành du lịch lớn nhất cả nước

Nói về tiềm năng của du lịch của Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh từng nhận định "Nghệ An như Việt Nam thu nhỏ" với địa hình đa dạng, có biển đảo, đồng bằng, trung du và miền núi. Đây là điều kiện và cơ hội tốt để phát triển ngành du lịch.

Thực tế, theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch cũng đang tăng trưởng mạnh, đạt 4,9 triệu lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 3,16 triệu lượt, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế đạt 32.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.491 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.334 tỷ đồng, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh nói chung và khách sạn ven biển Nghệ An nói riêng luôn đạt công suất phục vụ lớn, thường xuyên trên mức 80% công suất buồng, phòng. Những con số trên cho thấy hoạt động kinh doanh du lịch tại đây đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Một số điểm du lịch sinh thái cũng bổ sung các dịch vụ mới, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách nội địa và quốc tế.

Nổi bật trong đó, TP. Vinh đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Theo thông tin mới nhất, nơi đây được hướng đến để trở thành một thành phố biển mới, lấy biển làm mặt tiền, hướng về biển để phát triển. Quy hoạch này cùng đà phát triển du lịch trên địa bàn là tiền đề kích hoạt thị trường bất động sản du lịch tại TP. Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, theo đánh giá của giới chuyên gia. Đây cũng là mảng đầu tư hứa hẹn có “sức công phá” “khủng” dành cho nhà đầu tư có tầm nhìn lâu dài.

Sức hút từ nhà phố thương mại vùng lõi TP Vinh

Với dư địa phát triển bất động sản du lịch, các nhà đầu tư sành sỏi đang tìm tới TP. Vinh. Trong đó, phân khúc được quan tâm số 1 là nhà phố thương mại nhằm đón đầu lưu lượng khách lớn trên địa bàn cùng tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá của quỹ sản phẩm.

Nổi bật trong số đó, quần thể thương mại, dịch vụ Vincom Shophouse Diamond Legacy tọa lạc ngay vùng lõi thành phố đã và đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư với dịch vụ lưu trú, vui chơi, mua sắm tiêu chuẩn đẳng cấp.

Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy nằm ở vị trí “trung tâm của trung tâm” TP. Vinh, giữa những địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu. Sự xuất hiện của Vincom Shophouse Diamond Legacy góp phần hình thành nên các tuyến phố thương mại dịch vụ đặc thù khi kết hợp TTTM Vincom 5 tầng cùng khách sạn Sheraton Vinpearl 5 sao và dãy nhà phố thương mại cao cấp. Quỹ căn shophouse tại dự án được thiết kế đẳng cấp, sang trọng cùng layout thông minh, là sự lựa chọn hàng đầu cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức... uy tín cả trong và ngoài nước.

Mô hình kết hợp này đã và đang “làm mưa làm gió” không chỉ tại TP. Vinh mà khắp cả nước, góp phần nâng tầm tiềm năng mua sắm, du lịch của cư dân địa phương và thu hút du khách đến đây nghỉ dưỡng. Dự án cũng mang đến lợi nhuận hấp dẫn cho chủ sở hữu khi vừa có thể khai thác tự doanh, vừa có thể cho thuê và hưởng thu nhập với giá thuê lên tới 100 triệu/tháng/căn trong tùy khu vực.

Trong giai đoạn này, chủ đầu tư Vinhomes đang ra mắt giỏ hàng chỉ 20 căn có vị trí đẹp nhất khu vực. Đặc biệt, quỹ căn đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao để chủ sở hữu có thể khai thác kinh doanh ngay, nắm bắt thời điểm mua sắm và du lịch cuối năm 2023.