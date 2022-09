Nhà phố Tên Lửa - sản phẩm nhà phố đáng sống nhất khu tây Sài Gòn

Nói đến khu Tây Sài Gòn, chắc hẳn người dân Sài Gòn nào cũng đều biết đến khu “Tên Lửa – Bình Tân”. Khu Tên Lửa – Bình Tân có những đặc điểm gì mà người ta thường ví von như một “Tiểu Hồng Kông” của TP. HCM đến vậy?

Con đường Tên Lửa từ lâu được mệnh danh là một tiểu Hong Kong bởi được quy hoạch bài bản, đường xá nâng cấp rộng lớn, tiện ích quanh khu vực đầy đủ, có được những khu biệt thự đơn lập, song lập quy mô. Điểm nổi bật vượt trội không thể không nói đến đối với Q.Bình Tân nói chung và Khu Tên Lửa nói riêng, đó là sở hữu một vị trí được đánh giá là “Chiến lược” và “ Đắc Địa”. Gắn liền với những tiện ích nổi bật hàng đầu khu vực như; Đại siêu thị Aeon Mall Bình Tân, tổ hợp đặc khu y tế kỹ thuật cao bậc nhất Tp.HCM; BV Quốc tế City, BV Gia An 115, quy hoạch trong tương lai có sự hội tụ của các BV lớn khác; BV Đại Học Y Dược, BV MEDIC…vv.

Vị trí chiến lược đắc địa:

Thấu hiểu được nhu cầu và đi đầu trong xu hướng giải quyết các bài toán về nhà ở. Công ty Cổ Phần Đầu tư ILand Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến thị trường Khu Tây nói riêng và khu vực Tp.HCM, các tỉnh lân cận nói chung một siêu phẩm “Nhà Phố Tên Lửa – Bình Tân”.

“Nhà phố Tên Lửa - Bình Tân” hiện đang tọa lạc tại phường Bình Trị Đông B, một trong những vị trí được xem là “đắt giá” nhất khu Tây Sài Gòn. Nằm trên trục đường “Triệu Đô” – Tên Lửa, liền kề với Đại Siêu Thị Aeon Mall Bình Tân, có sự kết nối trực tiếp đến các tuyến đường huyết mạch chính của quận Bình Tân như Kinh Dương Vương, Đường số 7, Đường Vành Đai.

Dự án nhà phố Tên Lửa Bình Tân chỉ cách với các tiện ích liên kết chỉ với một vài bước chân như:

• Từ dự án cư dân chỉ mất 1 phút đến được Công viên Phú Lâm

• Từ đây cư dân chỉ mất 3 phút đến: Aeon Mall, bệnh viện Quốc Tế City, Bến xe Miền Tây, chợ An Lạc, bệnh viện Triều An, bệnh viện Gia An 115, nhà thiếu nhi quận Bình Tân, đến Trường tiểu học An Lạc 3.

• Từ dự án đến UBND Quận Bình Tân, Coopmart Bình Tân, Trường Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ chỉ mất có 5 phút.

• Và mất 10 phút đến Go! An Lạc, Galaxy Bình Phú, Galaxy Kinh Dương Vương, Công viên Bình Phú, Mega Market Bình Phú, chợ An Dương Vương, khu Chợ Lớn,...

Yếu tố kiến tạo giá trị tăng giá

Khu Tên Lửa được quy hoạch đồng bộ, chỉn chu theo kiểu mẫu. Đã có sổ hồng từng căn công chứng và nhận sổ liền tay. Với diện tích lên đến 80m2, kết cấu xây dựng 1 trệt 3 lầu tường gạch, sàn bê tông cốt thép đúc kiên cố. Nhà được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, thiết kế tối ưu hóa các công năng sử dụng, đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng mua ở và đầu tư cho thuê: mặt bằng kinh doanh, setup văn phòng…

Ngoài ra “Nhà Phố Tên Lửa” còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái từ mua sắm, vui chơi, giải trí, giáo dục, y tế, môi trường sống xanh, tiện ích, năng động và tri thức trong bán kính chưa đầy 1km. Q. Bình Tân được ví như là trung tâm của Khu Tây là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh miền Tây và Tp.HCM. Khu Tên Lửa – Bình Tân còn liền kề “Bến Xe Miền Tây” và “Chợ Lớn” được đánh giá là trọng điểm thương mại lớn và lâu đời nhất của Tp.HCM. Nơi đây còn được xem như Trung Tâm Tài Chính và Thương Mại của Bình Tân cùng các quận huyện lân cận.

Nói không ngoa, nếu như khu Đông có Thủ Thiêm, khu Nam có Phú Mỹ Hưng thì tại khu Tây có ngay Tên Lửa. Nơi này chính là trung tâm hội tụ các thế mạnh về kinh tế tài chính, về vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ của cả Quận 6, quận 8, Bình Tân và Bình Chánh. Trong tương lai gần Q. Bình Tân sẽ sở hữu nhiều Quy Hoạch như: Nâng cấp 7 tuyến đường kết nối lục tỉnh miền Tây, quy hoạch khu y tế kỹ Thuật Cao, Tuyến Metro 3A và Metro số 6 có Ga đặt tại CV Phú Lâm và Khu Y tế Kỹ Thuật Cao, tuyến xe buýt nhanh BTR số 1, tuyến xe điện mặt đất số 1, góp phần rút ngắn thời gian và khoảng cách để cư dân từ Khu Tên Lửa di chuyển về Trung Tâm Thành Phố chỉ từ 5 – 10 phút.

Giá bất động sản Tên Lửa sôi động, hấp dẫn

Trước thực trạng quỹ đất tại các quận trung tâm ngày càng khan hiếm việc phát triển các dự án cũng đã được siết chặt, người dân tại các tỉnh có nhu cầu muốn an cư sinh sống tại thành phố HCM ngày càng tăng. Xu hướng về dịch chuyển an cư, đầu tư đến các quận mới phát triển như là quận Bình Tân trong những năm gần đây đang thật sự tăng lên một cách vượt bậc. Đơn cử, đất nền tại quận Bình Tân trong những năm gần đây đã có sự thay đổi giá trị, tăng giá theo từng ngày từng giờ. Dự án Nhà Phố Tên Lửa Bình Tân được đánh giá có mức giá "hấp dẫn" trong cùng phân khúc là 10,2 tỷ.

• Đặt cọc trước 300 triệu

• Đợt thứ 2: TT 30% (trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng đặt cọc đã có bao gồm cọc)

• Đợt 3: TT 70%/ (1 tháng kể từ sau khi khách hàng đóng đợt 1) .

• Khách hàng còn được hỗ trợ vay lên đến 70%, thời gian đến 30 năm của những ngân hàng uy tín hàng đầu

Ngoài ra, khách hàng có thể nhận ngay 5 chỉ vàng cùng với cơ hội sở hữu xe SH 125i (Tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng). Để có thêm mọi thông chi tiết về “Nhà Phố Tên Lửa – Bình Tân”, chính sách bán hàng ưu đãi, cũng như giá bán trực tiếp từ Chủ Đầu Tư, quý anh/chị khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư ILand Việt Nam - đơn vị phát triển dự án “Nhà Phố Tên Lửa -Bình Tân”

Hotline: 09444 33 567

Website: https://ilandvietnam.vn