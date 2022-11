Nhà máy sản xuất ghế massage hàng đầu Nhật Bản - AIOI DENSHI hợp tác với Toshiko Việt Nam

Ngày 16/11/2022 vừa qua, công ty sản xuất ghế massage hàng đầu Nhật Bản AIOI DENSHI và công ty Toshiko Việt Nam đã có buổi ký kết hợp tác sản xuất và chia sẻ công nghệ tại Nagano, Nhật Bản. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới trong mối quan hệ hợp phát triển sản xuất giữa hai công ty nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những chiếc ghế massage Toshiko chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật.

AIOI DENSHI - Nhà máy sản xuất ghế massage hàng đầu Nhật Bản

Aioi Denshi là công ty sản xuất ghế massage đến từ Nhật Bản có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị y tế, chăm sóc sóc sức khỏe, ghế massage và các sản phẩm liên quan đến điều khiển điện và xây dựng.

Được thành lập từ năm 1983, từ một nhà máy hợp tác sản xuất các thiết bị bán dẫn lớn, đến nay Aioi Denshi đã có đến ba nhà máy sản xuất được trang bị đầy đủ công nghệ cả phần cứng, phần mềm. Cùng với đó là đội ngũ kỹ sư và chuyên gia đầu ngành và hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm dựa trên luật pháp Nhật Bản.

Các dòng ghế massage được sản xuất bởi Aioi Denshi đạt chứng nhận thiết bị y tế và chứng nhận an toàn PSE Nhật Bản. Nhà máy thứ hai được đăng ký sản xuất và bán các thiết bị y tế - Đạt chứng nhận PSE theo luật điện và luật an toàn vật liệu.

Hiện nay, các dòng ghế massage sản xuất bởi Aioi Denshi được sử dụng phổ biến tại Nhật, các cơ sở kinh doanh, khách sạn và phòng tập thể dục, sản phẩm của Aioi Denshi được khách hàng trên khắp Nhật Bản tin tưởng và sử dụng.

AIOI DENSHI hợp tác với Toshiko Việt Nam sản xuất ghế massage tại Nhật

Với mục tiêu mang đến những chiếc ghế massage Toshiko chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Ngày 16/11/2022 vừa qua, công ty Aioi Denshi và công ty Toshiko Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác sản xuất ghế massage Toshiko tại Nhật Bản. Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, mang tính chiến lược và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của cả hai doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm ghế massage cao cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Buổi làm việc và lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trụ sở chính của Aioi Denshi với sự có mặt của đại diện ban lãnh đạo của hai công ty. Trong đó có sự đại diện là ông Phùng Khánh Hoà - Chủ tịch HĐQT, đại diện công ty Toshiko Việt Nam và ông Hiroyuki Shirota - Giám đốc đại diện công ty Aioi Denshi.

Cũng trong chuyến đi này, ban lãnh đạo của Toshiko Việt Nam đã có buổi tham quan nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, lắp đặt và trải nghiệm sử dụng thử ghế massage sản xuất tại đây.

Theo những thông tin ban đầu, dòng ghế massage Aioi Denshi sản xuất cho Toshiko sẽ được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng. Về phần máy, độ bền được test với 2500 giờ test con lăn và 700 giờ test da, hứa hẹn mang đến những sản phẩm ghế massage cao cấp vô cùng bền bỉ.

Giới thiệu về Toshiko Việt Nam

Về Toshiko, đây là một trong những thương hiệu phân phối ghế massage toàn thân hàng đầu hiện nay tại thị trường Việt Nam, luôn hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe và cải thiện tinh thần cho người Việt một cách tốt nhất.

Các dòng ghế massage được Toshiko phân phối trên thị trường hiện nay được chú trọng đầu tư vào công nghệ và tính năng hiện đại, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Điều đó đã được chứng nhận bởi tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (GB/T 19001-2016/ ISO 9001: 2015), tiêu chuẩn an toàn điện PSE của Nhật Bản và tiêu chuẩn TCVN 5699-2-32:2011 / IEC 60335-2-32:2008 (tương đương tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS (Japan Industrial Standard) do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cấp.

Ngoài chứng nhận về chất lượng, Toshiko Việt Nam cũng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và khu vực khi liên tục nhận được các giải thưởng như chứng nhận Sản phẩm dịch vụ xuất sắc, Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín năm 2020, Top 10 “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2022.

Không chỉ ghế massage, Toshiko Việt Nam còn phân phối các dòng thiết bị tập luyện, chăm sóc sức khỏe khác như máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục,... Cùng với chuỗi showroom phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Toshiko Việt Nam luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất và sự hài lòng cho khách hàng khi tin tưởng lựa chọn.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Toshiko Việt Nam

Văn phòng đại diện:

Hà Nội: 104 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

HCM: Số 165 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 1900.1891

Website: https://toshiko.vn/

Fanpage: fb.com/Toshikovietnam