Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng tro xỉ

Tiêu thụ tro xỉ, bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) luôn được đặc biệt quan tâm. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết, trong những tháng cuối năm 2022, việc tiêu thụ tro xỉ của Công ty cơ bản giải quyết ổn thỏa được đầu ra.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với 7 đơn vị, với khối lượng cam kết khoảng 1,19 triệu tấn/năm, tương đương khoảng 91% tro, xỉ phát sinh (1,3 triệu tấn/năm). Khối lượng tiêu thụ tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã tăng dần theo thời gian, từ 7,5% năm 2018 đến 20,99% năm 2019, 54,34% năm 2020, 61,3% năm 2021. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng tro xỉ tiêu thụ của nhà máy trên 1,08 triệu tấn, đạt hơn 95%.

Hiện tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy một số tiêu chuẩn như: tro xỉ làm vật liệu san lấp; tro bay dùng cho bê tông, vữa xây; tro bay dùng đắp nền đường ô tô; tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

Để đẩy mạnh xuất tro, xỉ bằng đường biển, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thi công hạng mục Nâng cấp Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 DWT và Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Khi đó, việc vận chuyển tro xỉ sẽ thuận lợi hơn và chi phí cầu cảng giảm, giúp việc tiêu thụ tro xỉ nhanh hơn.

Đối với việc dùng tro, xỉ để hoàn nguyên các mỏ, san lấp mặt bằng, có được chủ trương, chấp thuận cho phép thực hiện của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty đã hoàn thành Phương án san lấp mỏ đá Hang Cò vào tháng 4/2022. Ngoài ra, Công ty đang phối hợp với các chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tro, xỉ để lập kế hoạch, phương án san lấp mặt bằng như Công ty Vitaco, Công ty Thông Thuận; Trung Nam Group…

Thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ, tuy nhiên, do khối lượng tro, xỉ phát sinh quá lớn nên hiện lượng tro, xỉ đang được lưu giữ trên bãi vẫn còn nhiều. Để đẩy mạnh được việc tái sử dụng nguồn tro xỉ hiện nay của các nhà máy điện nói chung, Công ty Nhiệt điện Vĩnh mong muốn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ từ các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương tạo điều kiện, giới thiệu địa điểm cho phép thí điểm dùng tro, xỉ làm vật liệu san lấp mặt bằng khu công nghiệp, công trình xây dựng; hoàn nguyên các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng đã hoàn thành việc khai thác; đắp nền các công trình đường giao thông; làm vật liệu đê chắn sóng, kè chống xói lở, xâm thực đối với các công trình ven biển…Việc sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp vừa giúp giảm chi phí công trình dự án, đồng thời đảm bảo cho việc sản xuất điện an toàn, liên tục của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

Đến hết tháng 10/2022, Nhà máy Vĩnh Tân 2 đã sản xuất được 5,75 tỷ kWh, đạt 79,2% kế hoạch năm. Đóng góp vào ngân sách địa phương dự kiến năm 2022 hơn 200 tỷ đồng.