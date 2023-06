Nhà đầu tư sành sỏi "đứng trên vai người khổng lồ" khi thị trường biến động

Lựa chọn sản phẩm tiềm năng, chủ đầu tư uy tín là những yếu tố được các nhà đầu tư lão luyện đặt lên hàng đầu trước khi quyết định “xuống tiền” , đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động .

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung và phân khúc căn hộ nói riêng đang khởi sắc trở lại, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vẫn đang tìm kiếm cơ hội sở hữu thêm sản phẩm.

Theo một báo cáo mới đây của batdongsan.com.vn, người Việt vẫn đặt niềm tin vào thị trường bất động sản và sẵn sàng chi phần lớn thu nhập để mua nhà. Cụ thể, báo cáo Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản Việt Nam đầu năm 2023 cho thấy, 70% người có thu nhập 40 - 70 triệu/tháng đã mua ít nhất 1 bất động sản trong năm 2022. Tỷ lệ này lên đến 75% và 86% đối với những người có thu nhập từ 70 - 100 triệu/tháng và trên 100 triệu/tháng.

Đáng chú ý, càng nắm giữ nhiều bất động sản nhà đầu tư lại càng có mong muốn mua thêm sản phẩm trong thời gian tới, thậm chí là mua đến 3 hoặc 4 sản phẩm.

Tương tự, báo cáo thị trường quý I/2023 của đơn vị nghiên cứu thị trường này cũng chỉ ra rằng, loại hình căn hộ chung cư thu hút lượng quan tâm lớn ở cả hoạt động bán và cho thuê. Chỉ tính riêng tháng đầu năm nay, Hà Nội đã ghi nhận lượt tìm mua chung cư tăng 57%, mức độ quan tâm đến các phân khúc căn hộ cũng đều tăng mạnh.

Lý giải điều này, theo các chuyên gia, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, căn hộ chung cư vẫn được đánh giá là khoản đầu tư có tính an toàn cao và tỷ suất sinh lời tốt. Bên cạnh đó, nhu cầu cao trong khi nguồn cung khan hiếm cũng khiến cho phân khúc này trở nên “đắt khách”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để tham gia vào thị trường lúc này, ngoài tiềm lực tài chính, nhà đầu tư cần có chiến lược khôn ngoan, đặc biệt, cần đánh giá và sàng lọc kỹ càng để lựa chọn những dự án tiềm năng, chủ đầu tư uy tín và có thực lực tài chính.

Dự án có chủ đầu tư uy tín được “săn tìm”

Trong bối cảnh nhiều dự án không thể triển khai do ách tắc cả về pháp lý và nguồn vốn, nhiều chuyên gia khẳng định, yếu tố mà người mua nhà cần lưu tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay là uy tín của chủ đầu tư và pháp lý dự án.

Nếu như trước đây, người mua nhà ít khi quan tâm chủ đầu tư là ai thì nay, họ tìm hiểu rất kỹ về năng lực của chủ dự án thông qua tiến độ xây dựng công trình, các cam kết thực hiện với khách hàng… Vì vậy, các dự án của những chủ đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính mạnh và pháp lý minh bạch, như Vinhomes, luôn thu hút đông đảo nhà đầu tư quan tâm.

Là thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes không chỉ tạo nên kỳ tích về tiến độ thi công kỷ lục, chất lượng thi công vượt trội, quản lý vận hành uy tín mà còn luôn đi đầu trong việc kiến tạo môi trường sống văn minh, đẳng cấp, giúp gia tăng giá trị tài sản cho cư dân.

Chị Thanh Nga (ngụ Tp.HCM), một nhà đầu tư sành sỏi, cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, tôi ưu tiên lựa chọn các dự án tiềm năng của chủ đầu tư có tên tuổi, thương hiệu được bảo chứng, chẳng hạn như Vinhomes. Tôi đã sở hữu một số căn hộ của Vinhomes và cho hiệu quả sinh lời tốt. Do vậy, khi biết phân khu The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City được giới thiệu ra thị trường, tôi quyết định tìm hiểu ngay”.

Phân tích các giao dịch gần đây có thể thấy, mẫu số chung chính là các chủ đầu tư uy tín và các dự án đáng sống. Trong đó, các sản phẩm thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City như The Sakura trở thành kênh đầu tư sáng giá.

Sở hữu vị trí đắc địa tại Vinhomes Smart City cùng số lượng giới hạn, căn hộ cao cấp tại The Sakura đang trở thành tâm điểm thị trường, mang đến cho nhà đầu tư sự lựa chọn an tâm cùng nhiều trợ lực bền vững về lâu dài nhờ uy tín của chủ đầu tư hàng đầu. Sức hút của The Sakura càng tăng thêm khi có sự cộng hưởng của chính sách ưu việt từ Vinhomes, giúp nhà đầu tư vừa thảnh thơi về tài chính lại vừa chắc chắn về tiềm năng sinh lời.

Chính sách bán hàng hấp dẫn áp dụng cho căn 3 phòng ngủ tại tòa SA2, SA3 -The Sakura: - Gói quà tặng nội thất lên đến 400 triệu đồng. - Miễn phí 5 năm phí quản lý. - Hỗ trợ lãi suất 0% (tới 30/03/2024). Thông tin liên hệ: - Địa chỉ: Khu Đô thị Vinhomes Smart City - Đại lộ Thăng Long, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. - Hotline: 1900 2323 89 - Website: https://thesakura.vn/