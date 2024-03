Nhà đầu tư 'chạy đua' mua vào bất động sản có chính sách tốt

Chính sách trả góp hấp dẫn chưa từng có, “bảo lãnh” lãi suất dài hạn lên tới 15 năm, đang khiến thị trường bất động sản “rẽ sóng”. Các nhà đầu tư nhanh nhạy đều tranh thủ chớp thời cơ hiếm có để mua vào trước khi thị trường chuyển qua giai đoạn mới.

Lực cầu dồn nén đẩy giá nhà bật tăng

Một khảo sát của trang batdongsan.com.vn mới đây cho thấy, càng có nhiều bất động sản, người Việt càng có tâm lý mua thêm. Cụ thể, 66 - 79% người đang có 1 - 2 bất động sản có nhu cầu mua thêm; người có từ 3 bất động sản trở lên có nhu cầu mua thêm lên đến 87%.

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển đánh giá, kết quả khảo sát trên không bất ngờ bởi những chỉ số đó phản ánh thực tế của thị trường do dòng cầu của người Việt với bất động sản vô cùng lớn. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở bình quân đầu người nước ta hiện là 20m2/người, dự kiến tăng lên 30m2/người vào năm 2030. Đây là tỷ lệ thua xa nhiều nước, trong khi thực tế còn chưa đạt được. Nhiều người Việt vẫn ở trong những ngôi nhà có diện tích thiếu chuẩn, thậm chí chưa thể sở hữu nhà. Các gia đình “tam, tứ đại đồng đường” ở thành thị vẫn còn khá phổ biến, dù cuộc sống vô cùng bất tiện.

Bộ Xây dựng thống kê, với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm, cả nước cần phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Song, với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở do phát sinh thêm các hộ gia đình thành thị mới, đặc biệt là từ nhu cầu “ra ở riêng” của thế hệ trẻ.

Trong khi đó, với nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng lên, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là không gian sống chất lượng, ngày một lớn nhưng nguồn cung không thể đáp ứng. Nhu cầu bị dồn nén trong nhiều năm tạo nên lực cầu vô cùng lớn trên thị trường.

“Rất nhiều nhà đầu tư đã nhận thấy điều này. Nếu sở hữu nhà với giá hợp lý, đó là tài sản chắc chắn sinh lời tốt, có thể cho thuê hoặc để ở, chờ tăng giá theo thời gian”, ông Hiển chia sẻ.

Dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho thấy, trong 10 năm qua, giá bất động sản đã tăng hàng chục lần. Vài năm gần đây, giá nhà bình quân đã tăng trưởng hai chữ số. Chi phí đầu vào tăng cao, lạm phát là những yếu tố góp phần làm giá nhà tăng mạnh, nhưng cốt lõi vẫn do tình trạng sụt giảm nguồn cung. Hiện vẫn chưa thấy “cửa sáng” cho tình trạng thiếu cung nên dự báo giá nhà sẽ còn tiếp tục leo cao hơn nữa.

Nhẹ gánh tài chính sở hữu nhà sang

Cả giới đầu tư lẫn chuyên gia đều nhìn nhận, hiện đang là lúc có nhiều chính sách kích cầu đặc biệt, nếu biết nắm bắt thì kể cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều có cơ hội để “tiền đẻ ra tiền”.

Bà Ngọc Hương (Q.Đống Đa, Hà Nội), nhà đầu tư kỳ cựu có 20 năm kinh nghiệm cho biết, nhóm thành viên các nhà đầu tư lâu năm đang “rỉ tai” nhau tranh thủ mua vào bất động sản thời điểm này trước khi thị trường chuyển sang chu kỳ tăng giá mới. Sau khi thăm dò kỹ lưỡng, bà Hương quyết định mua thêm 2 căn nhà phố thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Làn sóng mua vào bất động sản cũng đang diễn ra với phân khúc căn hộ tại TP.HCM. Nhà đầu tư Đinh Trường Giang (Q.Phú Nhuận) cho hay, đang có 2 căn hộ cho thuê tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức), nay ông vẫn muốn mua thêm để đón đầu nhu cầu thuê đang tăng mạnh.

“Giá bất động sản tiếp tục diễn biến tăng cao, vì thế người đầu tư chỉ chờ thời cơ chín muồi như hiện tại là chốt mua ngay”, ông Giang phân tích.

“Thời cơ chín muồi” mà bà Hương hay ông Giang nhắc đến chính là chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của chủ đầu tư Vinhomes với chính sách “bom tấn” đang khiến thị trường “rẽ sóng”. Theo đó, chỉ cần có vốn ban đầu 30%, phần còn lại được hỗ trợ vay ngân hàng và trả góp lên tới 15 năm, người mua đã có ngay tài sản Vinhomes trong tay. Trong 2 năm đầu, khách hàng được Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng.

Đặc biệt, sau 2 năm, lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi tối đa cho khách hàng. Cụ thể, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Còn nếu lãi suất ngân hàng cao hơn, người mua chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa là 8%/năm với khu thấp tầng hoặc 9,5%/năm với khu cao tầng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất nếu có sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng.

“Giả sử nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi, nếu không làm gì hay gửi tiết kiệm, sau vài năm số tiền đó sẽ khó giữ nguyên giá trị vì lãi suất thấp và lạm phát. Trong khi nếu tận dụng những chính sách phù hợp như trên người mua vừa có được tài sản giá trị, vừa có cơ hội sinh lời từ chính tài sản đó, thậm chí khoản lãi suất vay hoàn toàn có thể trả góp từ lợi nhuận cho thuê”, nhà đầu tư lão luyện Ngọc Hương tính toán.

Lấy ví dụ với căn hộ 2,4 tỷ đồng, nhà đầu tư hàng tháng chỉ phải trả 9,7 triệu đồng trong 2 năm đầu. Số tiền này hoàn toàn có thể bù đắp từ dòng tiền cho thuê đều đặn. Kể từ năm thứ 2 trở đi, giả sử lãi suất thả nổi của ngân hàng ở mức 10,5%/năm, người mua vẫn được hưởng mức cố định 9,5%. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi chỉ hơn 18 triệu/tháng.

“Đây là phương án đầu tư dễ thở để vừa có được tài sản chất lượng vừa vận hành mô hình kinh doanh mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. Chưa kể, giá chung cư tại Hà Nội đang tăng nhanh khi thị trường ấm lên, nhu cầu mua vào bật tăng trở lại”, bà Ngọc Hương bổ sung.

Chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” hiện được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Đây đều là những dự án/phân khu đắt khách bậc nhất hiện nay của Vinhomes. Theo các chuyên gia, các chính sách ưu đãi này sẽ nhanh chóng kết thúc khi thị trường phục hồi tích cực hơn. Vì thế, đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để nhà đầu tư nắm lấy cơ hội vàng.