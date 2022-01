Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Lòng nhân ái không lệ thuộc vương miện

TP - Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt tại Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Phút đăng quang rưng rưng của Thùy Tiên là khoảnh khắc đẹp nhất thanh xuân của cô gái này. Thanh xuân rực rỡ với trải nghiệm phong phú, ý nghĩa từ Người đẹp Nhân ái tới ngôi vị Hoa hậu.

Cuộc dạo chơi đáng giá

Trở về từ chuyến tặng quà thiện nguyện đầu tiên với cương vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vui như Tết.Không xa lạ gì với những chuyến thăm trẻ em ở các trung tâm bảo trợ nhưng Tiên bất ngờ về tình cảm nồng hậu mà bọn trẻ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ khiếm khuyết Father Ray Foundation dành cho cô. Lũ trẻ cầm tấm poster tân hoa hậu tươi cười vẫy tay chào, hăng hái hát tặng cô một bài hát tiếng Thái. “Có em bé khiếm khuyết rất khó khăn cất lời hát nhưng vẫn gắng hết sức. Tim tôi rung lên, cảm động lắm chứ, bởi mình đến từ đất nước xa lạ với bọn trẻ”, Tiên kể.

Những điều thú vị về hoa hậu Thùy Tiên -Năm tính từ Thùy Tiên tự nhận: Mạnh mẽ, cá tính, vui vẻ, chân thật, hòa đồng. -Tiêu chuẩn tìm người yêu: Có tâm, có tài. -Sở thích: Du lịch, đọc sách -Dự định: Lấn sân nhiều hơn vào showbiz, có thể nhận lời đóng phim nếu đủ duyên.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 tại Thái Lan, sau 8 năm Việt Nam đưa thí sinh dự thi ở đấu trường này. Giấc mơ hoa hậu thành hiện thực sau ba năm cô nhận danh hiệu Top 5, Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2018. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức HHVN 2018 trong cuộc giao lưu trực tuyến sau đêm đăng quang đã chúc mừng Thùy Tiên. Thắng lợi quan trọng nhất có lẽ lại ở sự trưởng thành cả về nhan sắc lẫn phong thái. Ngôi vị hoa hậu về tay Thùy Tiên vì thế nhận được sự đồng thuận của cộng đồng trong nước, quốc tế. Đằng sau hành trình đăng quang của mỗi cô gái luôn có tiếng bấc, tiếng chì. Người sáng lập kiêm Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International lập tức khẳng định Nguyễn Thúc Thùy Tiên không phải là cô gái có ngoại hình xuất sắc nhất, nhưng lại là cô gái có được sự hài hòa của mọi yếu tố từ nhan sắc tới trí tuệ.

“Nhiều người hỏi tôi danh hiệu Người đẹp Nhân ái nghĩa là phải thể hiện lòng nhân ái nhiều hơn người khác? Không nên so bì hoa hậu hay Người đẹp Nhân ái ai phải hoạt động thiện nguyện nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng bất kể danh hiệu nào cũng nên có nhiều hành động đẹp, mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng”. Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Đặt chân tới Thái Lan, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chỉ đặt mục tiêu lọt Top 5 Miss Grand International 2021. Mục tiêu ban đầu khá vừa vặn, là bởi trông sang đại diện của những cường quốc hoa hậu cũng không thể xem thường.

Sau những ngày tháng choáng ngợp với vương miện lấp lánh, Thùy Tiên thẳng thắn nhìn lại: “Suốt hành trình lúc nào tôi cũng tâm niệm phải nổi bật nhất có thể. Ngày nào cũng thức dậy từ tinh mơ để chuẩn bị trang điểm tinh tươm, phục trang nổi bật”, Thùy Tiên nói. Giữa rừng nhan sắc đa quốc gia, đa sắc tộc, muốn bật hẳn lên không thể chỉ cố gắng ở mức bình bình, cho nên Thùy Tiên ở mỗi sự kiện đều sửa soạn những bộ cánh nổi bật nhất.

“So với các cuộc thi trước đây, tôi chủ động hơn, thậm chí đôi khi có những quyết định đi ngược với tư vấn của ê-kíp. Stylist chọn bộ Ngũ hổ cho phần trình diễn trang phục dân tộc, tôi dám đương đầu và chọn bộ Thiên thần áo xanh vào phút cuối. Thực tế chứng minh sự lựa chọn ấy rất hợp lí”, Thùy Tiên kể. Bộ cánh thiên thần áo xanh lấy cảm hứng từ bộ đồ bảo hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch, không chỉ tôn lên bộ quốc phục áo dài Việt mà còn truyền đi thông điệp nhân văn tri ân y, bác sĩ toàn thế giới.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam-người theo sát hành trình Thuỳ Tiên- cho rằng cô “mang chuông đi đánh xứ người” với hơn 100% sức lực, sự cố gắng, nỗ lực rèn luyện bản thân, dĩ nhiên, trước đó là cả một thời gian dài trải nghiệm từ cuộc sống vốn không dễ dàng. Những nỗ lực của Thuỳ Tiên đã được đáp đền.

Thanh xuân không hoài phí

Vào thời điểm Nguyễn Thúc Thùy Tiên dừng chân ở Top 5 HHVN 2018, nhiều người thầm tiếc nuối, cho rằng cô xứng đáng vào Top 3.“Chỉ dừng chân ở Top 5 có tiếc chứ, nhưng tôi không bao giờ hối hận về những gì mình thể hiện. Sự luyến tiếc đó chỉ diễn ra ở sân khấu thôi, sau đó tôi biết cái gì cũng có lí do. Tất cả những gì ở quá khứ tạo nên Thùy Tiên hiện tại, dù cho đó là điều tốt hay chưa tốt”, Thùy Tiên khẳng định. Trong mắt đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng là một cô gái lém lỉnh, tinh nghịch và khá hài hước. Do không được sống cùng cha mẹ từ nhỏ, cô hình thành cách sống và suy nghĩ khá tự lập. Những thiếu thốn, va vấp từ hoàn cảnh sống giúp Thùy Tiên già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa, giúp cô trăn trở sâu sắc về hướng đi tương lai, con đường cho sự nghiệp.

Vương miện ở Miss Grand International 2021 vì thế không phải món quà ngẫu nhiên của thượng đế. Thùy Tiên là bông hoa vừa đủ nắng để bung nở rực rỡ. Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi-một trong số người đẹp trong hội nhóm chị em “ruột” với Thùy Tiên thẳng thắn nhận xét Thùy Tiên thông minh, chịu học hỏi để đẹp lên từng ngày. Thời điểm rời Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiên mạnh mẽ, bản năng, tính tình chưa đằm như bây giờ. Cuối năm 2018, Thùy Tiên thay Á hậu 2 Thúy An dự Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản. Sự thất bại ở đó cho cô bài học đáng giá cho hành trình sau này.

Cuộc sống khó khăn khi phải tự lập từ tấm bé dạy cô biết nhiều về tình yêu. Tình yêu nảy nở trong cuộc sống của cô hết sức tự nhiên. Đó là nhờ thói quen hoạt động cộng đồng từ sớm, là nghĩa cử chia sớt với những mảnh đời khốn khó trong mỗi chuyến thiện nguyện. Đều đặn hằng tháng, Thùy Tiên tham gia phát quà cho người vô gia cư. Khi miền Trung ở đỉnh lũ lụt năm 2020, Thùy Tiên xăm xắn thuộc nhóm cứu trợ khá sớm lội nước tới với bà con. “Lần đầu tiên về miền Trung đúng mùa lũ, tôi bất ngờ khi người dân phải gánh chịu cuộc sống khổ cực. Tôi thực sự ám ảnh khi tới thăm một gia đình nọ. Người phụ nữ mất hai người con trai trong trận lũ. Chị ấy nằm bất động kế bên di ảnh con, mặc cho bao người xung quanh lui tới thăm hỏi. Ánh mắt thất thần ấy thực sự ám ảnh”, Thùy Tiên kể. Trong những ngày TPHCM căng thẳng nhất, dù bận rộn cỡ mấy tập luyện cho cuộc thi, Thùy Tiên vẫn tranh thủ tới bếp ăn thiện nguyện nấu nướng rồi khệ nệ đem tặng các suất ăn yêu thương. Cô chẳng nề hà xốc vác việc nặng nhọc, thậm chí vác gạo trên vai chuyển tới tận tay đồng bào.

Cuộc sống thăng trầm rèn cho cô gái 24 tuổi xuân bản lĩnh đáng nể. Phương châm sống của Thùy Tiên là luôn chọn thái độ sống tích cực. Chỉ cần thoáng qua suy nghĩ tiêu cực, Tiên tìm mọi cách xua năng lượng xấu ấy tiêu tan đi. “Thùy Tiên tin ở luật nhân quả. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, những gì mình nhận hôm nay đều do quá trình mình từng làm trước đó”, cô nói.

Từ đỉnh cao bây giờ nhìn về những thời điểm sóng gió nhất, Thùy Tiên mỉm cười. Tháng ngày dư luận quay lưng khi thông tin thất thiệt vay nợ tiền tỷ bùng nổ, Tiên từng rơi xuống hố sâu của sự cô đơn.Không ai chịu nghe cô nói, người đời chỉ muốn tin những gì họ muốn tin. Trải qua những thứ tệ nhất rồi, cho nên Thùy Tiên của hiện tại an nhiên nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nguyễn Thúc Thùy Tiên cuối cùng hái được trái ngọt, được ghi nhận, yêu thương. Và cô Tiên này nguyện đem tình yêu thương nhận được ấy nhân lên sự tốt đẹp trong đời sống.