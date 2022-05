Nguồn cung nội đô khan hiếm, BĐS Thủ Đức thu hút nhiều nhà đầu tư

Người dân tại TP.HCM đang đứng trước câu hỏi làm sao để sở hữu nhà khi giá BĐS liên tục tăng cao qua các năm . Điều này đã tạo ra làn sóng ly tâm về đô thị kế cận như TP. Thủ Đức.

TP. Thủ Đức - Dư địa màu mỡ cho lĩnh vực BĐS

Sau nửa năm Việt Nam bước vào trạng thái “bình thường mới", nền kinh tế đã có những tín hiệu tích cực - với chỉ số GDP dự báo tăng ở mức 6,5 -7 %. Bên cạnh đó, thị trường BĐS cả nước đang có nhiều điểm sáng nổi bật, trong đó phải kể đến là khu vực TP.Thủ Đức.

Sự thăng hạng của BĐS TP. Thủ Đức còn bởi xu hướng ly tâm về các thành phố, đô thị vệ tinh, trong bối cảnh quỹ đất khu vực lõi trung tâm khan hiếm, giá tăng cao.

Theo báo cáo từ batdongsan.com.vn, TP. Thủ Đức đang có tốc độ đô thị hoá cao nhất cả nước - trên 83%. Điều đó là nhờ vào vị thế địa chính trị mà nơi đây nắm giữ. Cụ thể, Thủ Đức là cửa ngõ kinh tế Đông Nam Bộ; trung tâm của trục tam giác kinh tế Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - TP. HCM, lại liền kề với Bình Dương - thủ phủ Logistic. Vị trí này không chỉ thể hiện vai trò quan trọng về mặt liên kết vùng của TP.Thủ Đức mà còn mang tính chiến lược về mặt phát triển kinh tế quốc gia.

Theo đánh giá của các chuyên gia, TP. Thủ Đức có tiềm năng phát triển mạnh còn bởi đây là hạt nhân của vùng đô thị công nghệ, đưa thành phố Hồ Chí Minh đi giữ vững vị trí thành phố hiện đại nhất Việt Nam.

Chính vì thế, BĐS TP.Thủ Đức ngày càng có sức hút mạnh mẽ. Điều này lí giải vì sao The Beverly Solari – Dự án căn hộ cuối cùng thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park vừa ra mắt mới đây đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của thị trường BĐS khu vực này.

The Beverly Solari – Bùng nổ thị trường BĐS TP.Thủ Đức

Với những ưu thế vượt trội, The Beverly Solari xuất hiện đúng thời điểm nguồn cung khan hiếm nên được nhiều nhà đầu tư và khách hàng săn đón. Ngoài ra, màn ra mắt thành công của The Beverly Solari cũng là sự kết hợp bởi nhiều yếu tố lợi thế của Đại đô thị Vinhomes Grand Park và nội tại dự án.

Cụ thể, The Beverly Solari là thành quả của sự bắt tay hợp tác của hai chủ đầu tư lớn là Vinhomes và Mitsubishi Corporation. Đây là bảo chứng chất lượng về tiêu chuẩn về nhà ở và không gian sống khắt khe mà hiếm các chủ đầu tư trên thị trường có thể đạt tới được.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu thiết kế độc đáo với 3 phân khu lần lượt là The Oasis, The Tropical, The Sunset mang đến sự lựa chọn đa dạng, hoàn hảo phù hợp với nhu cầu sống của từng chủ nhân. Đặc biệt, hệ thống tiện ích nội khu với hồ bơi ốc đảo, hồ bơi nhiệt đới, hồ bơi Malibu và cảnh quan mang đậm chất sống Mỹ như: Vườn cọ, đồi Beverly, suối bậc cảnh quan,… là điều mà các chủ nhân tương lai đang kiếm tìm cho một cuộc sống hiện đại, tự do, phóng khoáng.

Một trong những điểm nhấn của The Beverly Solari là quảng trường trung tâm với hồ nước Golden Eagle rộng lớn, mang hình dáng một chú chim đại bàng đang sải cánh. Chim đại bàng cũng là hình ảnh biểu tượng của The Beverly Solari, thể hiện sự uy quyền, phóng khoáng.

Ngoài ra, The Beverly Solari sở hữu đại lộ mua sắm Rodeo phồn hoa ngay dưới chân toà, kề cận còn có Vincom Mega Mall sầm uất thoả mãn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của cư dân.

Là một phần của Vinhomes Grand Park, cư dân The Beverly Solari còn được hưởng thụ hệ sinh thái tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, công viên 36ha, đại lộ Manhattan Glory. Bên cạnh đó là hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, xe bus điện Vinbus...

Là dự án căn hộ cuối cùng ra mắt tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari thực sự là “cơ hội có 1-0-2” để cư dân có thể nắm bắt và sở hữu cuộc sống đẳng cấp “làm chủ tầm cao” cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: · Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. · Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. · Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.