Người tình màn ảnh của Đỗ Hải Yến tuyên bố giã từ sự nghiệp

TPO - Trong số những người tình màn ảnh của Đỗ Thị Hải Yến, không thể không nói đến Michael Caine, người được coi là biểu tượng của điện ảnh Anh. Mới đây nhất, tài tử từng hai lần đoạt Oscar tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu.

Michael Caine hiện đã 90 tuổi. Biểu tượng của điện ảnh Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 13 tuổi, từng tham gia hơn 160 bộ phim, nhận 6 đề cử Oscar và được trao 2 giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong hai bộ phim nổi tiếng: Hannah and Her Sisters (Hannah và những chị em của cô - 1986) của đạo diễn Woody Allen và The Cider House Rules (Trở lại chốn xưa - 1999) của đạo diễn Lasse Hallstrom. Năm 2000, sau khi được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ, ông được vinh danh là "Sir Michael Caine".

Trong bộ phim sắp ra mắt The Great Escaper (tạm dịch: Kẻ đào thoát vĩ đại, đạo diễn Oliver Parker) Michael Caine vào vai Bernard Jordan, một người đàn ông trốn khỏi nhà dưỡng lão để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Cuộc đổ bộ Normandy ở Pháp.

Sau khi The Great Escaper đóng máy, Michael Caine đã chia sẻ với báo giới về tuổi tác và những vấn đề hiện tại của mình. Ông khẳng định Bernard Jordan là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Rằng tuổi tác và những hạn chế về sức khỏe không cho phép ông tham gia công việc diễn xuất nữa. Từ đây, Caine quyết định lui về hậu trường, tập trung cho việc viết lách.

Người hâm mộ Việt Nam hẳn chưa quên vai diễn một nhà báo chiến trường do Michael Caine đảm nhận trong phim Người Mỹ trầm lặng từng gây sốt ở Việt Nam những năm 2000.

Người Mỹ trầm lặng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Anh Graham Greene, kể câu chuyện tình tay ba giữa phóng viên người Anh Thomas Fowler (Michael Caine), bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Alden Pyle (Brendan Fraser) và Phượng (Đỗ Thị Hải Yến) – cô gái Việt Nam đang là người tình của Fowler.

Đỗ Thị Hải Yến đã vượt qua hơn 2.000 ứng viên để có được vai nữ chính trong Người Mỹ trầm lặng. Ban đầu, nhà sản xuất định chọn nữ diễn viên Lucy Liu, người vừa đóng chính trong bộ phim rất ăn khách thời bấy giờ là Những thiên thần của Charlie vào vai Phượng.

Tuy nhiên, đạo diễn Phillip Noyce đã thuyết phục họ để ông chọn Hải Yến vì cô là người thuần Việt, có khả năng bám sát với nhân vật trong nguyên tác. Bên cạnh đó, về mặt thương mại, phim đã có Brendan Fraser, tài tử nổi tiếng của phim Xác ướp Ai Cập, về mặt nghệ thuật thì đã có tượng đài Michael Caine (từng 2 lần đoạt giải Oscar).

Không phụ sự tin tưởng của Phillip Noyce, trong mối tình tay ba phức tạp giữa Thomas Fowler – Phượng và Alden Pyle thì diễn xuất của Michael Caine vẫn là đẳng cấp nhất. So với Brendan Fraser vẫn mang dáng dấp của Xác ướp Ai Cập và Phượng biểu cảm cứng đơ do vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được với môi trường diễn xuất (Đỗ Thị Hải Yến trước đó là diễn viên múa), Michael Caine phụ trách việc gánh team và không thể phủ nhận ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Nhân vật Thomas Fowler khiến người xem không thể ghét được vì lương tri làm nghề của ông lẫn thái độ yêu đương phập phồng của một người đàn ông lớn tuổi luôn giằng xé giữa trách nhiệm với người vợ ở xa và cô nhân tình bé nhỏ quấn quýt bên cạnh.

Không phải ngẫu nhiên vai diễn này đã giúp Michael Caine được một đề cử Oscar Nam chính xuất sắc, BAFTA và Quả cầu Vàng Nam chính xuất sắc.

Sau Người Mỹ trầm lặng, Michael Caine vẫn giữ vững phong độ và liên tục có mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như bộ ba phim The Dark Knight, Now You See Me, Inception, Dunkirk, Kingsman: The Secret Service...

Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn là nhà sản xuất phim và nhà văn. Trong những năm tháng tuổi già, Michael Caine dành nhiều thời gian cho việc viết lách. Tính đến nay, ông đã xuất bản 3 cuốn tự truyện lần lượt là What's It All About? (2008), The Elephant to Hollywood (2010) và Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life (2018).

Đầu năm nay, tài tử 90 tuổi công bố đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay Deadly Game kể về cuộc truy tìm nhóm tội phạm sản xuất vũ khí hạt nhân. Cuốn sách dày 320 trang, hiện trong quá trình hoàn thiện và dự định sẽ phát hành ở Anh và Mỹ ngày 23/11.

Sau Người Mỹ trầm lặng, Đỗ Thị Hải Yến có thêm nhiều cơ hội góp mặt trong các tác phẩm Việt Nam được đánh giá cao và đi nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010), Cha và con và... (2015).

Sau khi hôn nhân của cô với đạo diễn Ngô Quang Hải tan vỡ, Đỗ Thị Hải Yến tái hôn với một Việt kiều. Hiện cô sống bình lặng với chồng và 3 con tại TPHCM.