Người mẫu 9 năm thay 8 bạn trai, kết hôn 4 lần, vẫn đang chờ người tình đủ tuổi đăng ký

TPO - Hàn An Nhiễm chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có lịch sử tình trường phức tạp, liên tục chia tay tái hợp, kết hôn rồi ly hôn khiến công chúng chóng mặt.

Theo 163, người mẫu Hàn An Nhiễm thông báo cô sẽ kết hôn với bạn trai Tống Hạo Nhiên vào ngày 29/6, tuy nhiên, cả hai chưa làm thủ tục đăng ký trở thành vợ chồng vì tới năm 2024, Tống Hạo Nhiên mới đủ tuổi lấy vợ (22 tuổi theo luật Trung Quốc).

Tình trường phức tạp của Hàn An Nhiễm nhận được sự chú ý của công chúng. Người đẹp này đam mê cưới hỏi, liên tục kết hôn, ly hôn trong 5 năm qua. Có cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 8 ngày.

Năm 2019, khi bước sang tuổi 20, vừa đủ tuổi kết hôn cho nữ giới, Hàn Ân Nhiễm nhanh chóng thành vợ chồng với bạn trai Lý Minh Lâm. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 8 ngày. Sau khi đường ai nấy đi một thời gian, họ quay lại với nhau và có con gái đầu lòng.

Tháng 9/2021, cô kết hôn với hot boy Mã Trạch Hâm sau khi quen biết được 20 ngày. Nhưng chỉ sau 2 tháng họ đã bất đồng quan điểm dẫn đến ly hôn. Những tranh cãi, tổn thương của cả hai đều được chia sẻ trên mạng xã hội. Hàn An Nhiễm và Mã Trạch Hâm cũng tái hôn thêm 9 tháng nữa rồi lại tiếp tục ra tòa làm thủ tục chia tay.

Do đó, lần kết hôn với Tống Hạo Nhiên là lần thứ 4 người đẹp sinh năm 1999 trở thành cô dâu.

Cô không ngần ngại công khai các mối quan hệ, nhưng cũng vì vậy, Hàn An Nhiễm bị đánh giá là người thiếu chín chắn trong tình cảm, nhanh yêu chóng chán. Có một bộ phận khán giả quan tâm tới các mối tình của Hàn An Nhiễm, nhưng cũng có không ít người cho rằng cô đang dùng đời sống riêng tư để gây chú ý và lối sống của Hàn An Nhiễm ảnh hưởng không tốt tới thế hệ trẻ.

Hàn An Nhiễm nổi tiếng khi tham gia show giải trí Biến hình kế. Với danh xưng là ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, cô tiến vào giới giải trí với vai trò người mẫu, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.