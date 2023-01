Người dùng hào hứng mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking, nhận quà đặc biệt tới 1 lượng vàng

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khuyến mại Tết trên Agribank E-Mobile Banking đang khiến người dùng hào hứng trải nghiệm.

Nhiều khách hàng nhận combo ưu đãi 500.000 đồng nhờ chăm chỉ giao dịch

Mặc dù mới triển khai được 2 tuần nhưng chương trình “Đăng ký Agribank E-Mobile Banking – Năm mới lộc vàng tới” của Agribank đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhiều combo voucher 500.000 đồng đã được chuyển đến các khách hàng may mắn.

Tận dụng combo voucher 500.000 đồng nhờ lọt top 1.000 khách hàng giao dịch nhiều trên Agribank E-Mobile Banking trong thời gian khuyến mại, Phương Nga (28 tuổi, Nghệ An) đã quyết định đặt vé tàu Tết trên ứng dụng thay vì ra ga mua vé như mọi năm.

Nga chia sẻ: “Bất ngờ và vui mừng vì tôi may mắn được tặng combo voucher 500.000 đồng. Mặc dù đã sử dụng nhiều dịch vụ trên Agribank E-Mobile Banking nhưng đây là lần đầu tiên tôi đặt vé tàu trên ứng dụng. Thao tác đơn giản, dễ dùng, thoải mái lựa chọn toa, khoang tàu hay chỗ ngồi và thanh toán ngay trên ứng dụng. Đặc biệt lại tận dụng được mã giảm giá nên tiết kiệm được cả chi phí và thời gian”.

Khác với Phương Nga, Thảo Nhi (22 tuổi, TP.HCM) mới mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking qua lời giới thiệu của cô bạn thân và ngay tuần đầu tiên Nhi may mắn được tặng combo voucher 500.000 đồng. Bất ngờ với ưu đãi nhận được, Nhi nhanh chóng tìm hiểu và biết khách hàng mới còn có thể trúng tới 1 lượng vàng, hào hứng về giải thưởng, Nhi nói: “Thực sự may mắn vì tôi được tặng combo voucher 500.000 ngay tuần đầu tiên. Tôi đã dùng voucher để mua sắm, đi taxi, đặt vé xem phim cùng bạn bè, thậm chí đặt vé xe khách hộ bạn về quê để tiết kiệm hơn. Hi vọng sắp tới “lộc vàng” của Agribank lại tiếp tục gọi tên tôi”.

Không chỉ Phương Nga, Thảo Nhi, rất nhiều khách hàng cũng đã may mắn nhận được combo voucher 500.000 đồng nhờ chăm chỉ giao dịch trên Agribank E-Mobile Banking.

Theo đó, mỗi tuần combo mã giảm giá 50% trị giá 500.000 đồng sẽ được tặng cho 1.000 khách hàng đầu tiên có tổng số lượng giao dịch nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, đặt hoa, gọi Taxi, đặt sân Golf, giao hàng, mua sắm trực tuyến VnShop, thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền giao thông nhiều nhất trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

Với combo ưu đãi 500.000 đồng nhận được, bạn sẽ được giảm 50% tối đa 100.000 đồng khi đặt vé máy bay; giảm 50% tối đa 200.000 đồng khi đặt golf; giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi gọi taxi, mua sắm trực tuyến VnShop; giảm 50% tối đa 25.000 đồng khi thanh toán VNPAY-QR, đặt vé tàu hỏa, vé xe, vé xem phim.

Hiện khách hàng vẫn có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mại của Agribank bằng cách mở mới tài khoản và giao dịch trên ứng dụng để nhận những giải thưởng giá trị.

Tặng vàng cho khách hàng mở mới tài khoản Agribank E-Mobile Banking

Không chỉ tặng combo voucher cho khách hàng thân thiết, Agribank còn dành ưu đãi cực hấp dẫn cho các khách hàng mới.

Từ nay đến hết 12/02/2023, đăng ký, kích hoạt mới tài khoản Agribank E-Mobile Banking thành công, bạn sẽ nhận được ngay 01 mã dự thưởng để tham gia vào chương trình quay số trúng thưởng theo tuần và đợt.

Nếu may mắn trúng giải nhất trong chương trình quay số tuần, bạn sẽ được sở hữu 2 chỉ vàng; 01 chỉ vàng sẽ thuộc về người may mắn trúng giải nhì và được cộng 500.000 đồng vào tài khoản nếu đạt giải ba.

Đặc biệt, trong 2 đợt quay số vào giữa và cuối chương trình, bạn có thể may mắn trở thành chủ nhân của giải đặc biệt trị giá 1 lượng vàng mỗi giải.

Hiện tại, Agribank E-Mobile Banking đang là ứng dụng ngân hàng đa năng được nhiều nhiều người dùng lựa chọn với hệ sinh thái dịch vụ - tiện ích đa dạng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính như chuyển khoản, thanh toán, di chuyển, mua sắm, giải trí…

Tải ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên App Store hoặc Google Play ngay, để trải nghiệm nhiều tiện ích. Chi tiết về chương trình khuyến mại xem tại đây!