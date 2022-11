Người dùng cả nước háo hức lái thử xe máy điện quốc dân VinFast Evo200

Chuỗi sự kiện Trải nghiệm VinFast Evo200 - “Nối dài tự do, M ở rộng trải nghiệm” diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham dự. Bất ngờ và ấn tượng với khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế thời trang của mẫu xe máy điện quốc dân, nhiều người đã nhanh tay “chốt đơn” ngay sau khi lái thử.

Trong quãng thời gian cuối tháng 10, đầu tháng 11, chương trình Trải nghiệm VinFast Evo200 - “Nối dài tự do, Mở rộng trải nghiệm” đã được VinFast lần lượt tổ chức tại các Trung tâm Thương mại và Trung tâm Văn hóa khắp cả nước như: Vincom Plaza Việt Trì (Phú Thọ), Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Vincom Plaza Thanh Hóa, Vincom Plaza Rạch Giá (Kiên Giang), Vincom Plaza Dĩ An (Bình Dương), Vincom Plaza Lê Thánh Tôn (Nha Trang, Khánh Hoà).

Chương trình mang đến cho người dân địa phương cơ hội trải nghiệm thực tế Evo200 - mẫu xe máy điện “3 nhất” (mới nhất, giá thấp nhất và quãng đường di chuyển xa nhất) của VinFast. Ngoài ra, khách tham dự còn có thể tìm hiểu, trải nghiệm các dòng xe cao cấp khác như Feliz S, Klara S (2022), Theon S và Vento S.

Anh Đăng Khoa (Bình Dương) hồ hởi chia sẻ, VinFast đã rất chu đáo khi bố trí riêng một khu vui chơi cho trẻ em có nhân viên hỗ trợ, để bố mẹ các bé có thể yên tâm trải nghiệm các dòng sản phẩm của hãng.

“Nhờ vậy, vợ chồng tôi có cơ hội tìm hiểu và lái thử Evo200. Tôi muốn mua chiếc xe máy điện này để thay cho chiếc xe tay ga vừa “tã” vừa tốn xăng bà xã đang sử dụng” – Anh Khoa nói. Chỉ sau một vòng lái thử, vợ anh đã quyết định xuống tiền luôn, bởi “với mức giá 22 triệu đồng, không thể tìm được mẫu xe nào khác tốt hơn Evo200”.

Một nhân viên phụ trách khu vực lái thử ở Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, trong những ngày diễn ra sự kiện, lượng người đăng ký trải nghiệm xe Evo200 luôn trong tình trạng quá tải. Thậm chí, rất nhiều khách hàng phải đăng ký từ chiều hôm trước và lái thử vào sáng hôm sau do không đến lượt lái thử trong buổi chiều.

Tại Thanh Hoá, chị Thanh Thúy (35 tuổi) là một trong những khách hàng quyết định ký hợp đồng mua xe ngay sau khi lái thử. Chị cho biết, thiết kế đẹp, nhỏ gọn, phù hợp với chị em phụ nữ cùng quãng đường di chuyển xa và vận hành êm ái là những lý do Evo200 đã thuyết phục chị “xuống tiền”.Tương tự, anh Tiến Hải (Nha Trang) cũng quyết định mua tặng vợ một chiếc Evo200 sau khi trải nghiệm vì ấn tượng với thiết kế đẹp, quãng đường di chuyển xa và chính sách hậu mãi tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo của VinFast.

Bên cạnh hoạt động lái thử xe và trải nghiệm các tính năng kết nối thông minh tích hợp trên ứng dụng VinFast E-Scooter, khách tham dự còn được quay số trúng thưởng một xe VinFast Evo200 trị giá 22 triệu đồng.

Được mệnh danh là mẫu xe máy điện quốc dân, VinFast Evo200 sở hữu thiết kế thời trang, mang đậm phong cách châu Âu với kích thước nhỏ gọn cùng 2 phiên bản: Evo200 có vận tốc tối đa 70km/h hoặc Evo200 Lite giới hạn tốc độ 49km/h phù hợp với học sinh. Cả 2 phiên bản đều được trang bị pin LFP thế hệ mới với quãng đường di chuyển lên đến 205km/lần sạc, cùng động cơ Inhub với công suất 1.500W, không phát ra tiếng ồn và khói bụi. Với giá bán 22 triệu đồng (đã bao gồm VAT và bộ sạc pin 400kW), mẫu xe này đang khuấy đảo thị trường xe hai bánh tại Việt Nam.