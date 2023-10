Người đẹp mất 40 giờ đồng hồ để tới Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình

TPO - Người đẹp Ukraine chia sẻ cô đã mất 40 tiếng đồng hồ di chuyển để có thể tới Hà Nội tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Hơn một tuần nhập cuộc tại Miss Grand International 2023, 70 thí sinh đã dần làm quen, thích nghi với hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại Việt Nam. Các người đẹp cũng chia sẻ về hành trình của mình để đến Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay.

Mất 40 tiếng để bay tới Hà Nội thi Hoa hậu Hòa bình

Người đẹp Peru - Luciana Fuster - cho biết cô đã có chuyến bay kéo dài 36 tiếng để có mặt ở Hà Nội. Luciana Fuster khởi hành từ Peru đến Brazil, và thời gian của chuyến bay là 5 tiếng. Sau đó, cô đến sân bay Doha và lên chuyến bay tới Nội Bài.

"Các bạn thấy đó, quả là một hành trình dài và gian nan đối với tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi đã làm được. Tôi thấy rất hạnh phúc khi đặt chân đến Hà Nội” - người đẹp Peru nói.

Luciana Fuster là ứng viên nặng ký ở khu vực Mỹ Latinh. Người đẹp năm nay 23 tuổi, cao 1,71 m, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Peru. Năm 2021, tờ ComScore đưa cô vào danh sách những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội. Luciana Fuster có hơn 4,5 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Trong khi đó, người đẹp Nam Phi - Gugulethu Mayisela - chia sẻ sự cố tại sân bay khi đến Việt Nam tham dự cuộc thi. Người đẹp cho biết chặng bay đầu của cô là đến Hong Kong, Trung Quốc và chuyến bay dài 13 tiếng.

Ban đầu, người đẹp nghĩ mình có 3 tiếng ở Hong Kong để chờ chuyến bay tiếp theo đến Việt Nam, nhưng thực tế cô chỉ có khoảng một tiếng. Khi nhận ra, người đẹp phải vội vàng chạy trong sân bay.

“Đến hôm nay nghĩ lại, tôi thấy đó như là phép màu vì đã đến cửa máy bay kịp giờ và không trễ hẹn với Việt Nam”, người đẹp chia sẻ.

Đại diện Ukraine - Yulia Klimenko - cũng chia sẻ về hành trình gian nan của mình để đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Cô khiến nhiều người bất ngờ với số giờ di chuyển của mình để đến được Việt Nam.

Bắt đầu từ quê nhà, người đẹp phải di chuyển bằng ô tô đến Vienna (Áo) mất hơn 25 tiếng. Sau đó, cô lên chuyến bay kéo dài 6 tiếng đồng hồ từ Budapest đến Dubai. Tại Dubai, người đẹp có 4 tiếng nghỉ ngơi để chuẩn bị cất cánh đến Hà Nội.

"Nếu bạn thử tính thời gian cho cuộc hành trình này thì tôi cũng không thể nhớ mình đã phải di chuyển mất bao lâu, nhưng tôi nghĩ rằng đó là 40 tiếng đồng hồ. Tôi có thể khẳng định rằng mình chính là cô gái có thời gian di chuyển đến Hà Nội dài nhất trong dàn thí sinh năm nay”, cô nói.

Mê mẩn khi thưởng thức phở Việt Nam

Dù phải trải qua chặng đường dài để đến Việt Nam nhưng hầu hết người đẹp đều bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực ở nơi đây.

Người đẹp Mexico - María Fernanda Figueroa - chia sẻ: “Chúng tôi đều lựa chọn phở gà cho buổi sáng. Tôi rất yêu hương vị đậm đà của phở, nó khiến tôi nhớ đến món súp gà của Mexico. Hãy thưởng thức món ăn này một lần trong đời nhé".

Người đẹp Mỹ - Sthephanie Miranda - cũng chia sẻ cô thích món phở gà, phở bò. Cô từng thử món ăn này ở Mỹ và đây là một trong những món yêu thích của người đẹp. "Nhưng hương vị của phở khi thưởng thức tại Việt Nam vẫn rất lôi cuốn và khác biệt", cô nói.

70 thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi Best in Swimsuit tại Đà Nẵng. Sau đó, các người đẹp tiếp tục hành trình khám phá Hội An, Huế, trước khi vào TPHCM chuẩn bị cho ba đêm thi quan trọng: National Costume, bán kết (22/10) và chung kết (25/10) tại Nhà thi đấu Phú Thọ.