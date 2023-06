Người dân Đà Nẵng săn đón nhà ở xã hội The Ori Garden

Gần 300 người có mặt từ sớm tại văn phòng bán hàng dự án The Ori Garden bốc thăm quyền mua và lựa chọn căn hộ như ý. Đây là dự án nhà ở thực đáng mua nhất thời điểm hiện nay tại thị trường Đà Nẵng nhờ mức giá hợp lý cùng chất lượng công trình.

“Giải khát” nhà ở thực cho người dân Đà Nẵng

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, sáng ngày 17/06 vừa qua, tại văn phòng bán hàng dự án Chung cư Nhà ở xã hội tại lô B4.1 và B4.2 thuộc khu đô thị Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại là The Ori Garden), hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sớm với mong muốn đăng ký và bốc thăm được căn hộ như ý tại dự án.

Theo ghi nhận, dù buổi tổ chức bốc thăm bắt đầu lúc 6h30 sáng, thế nhưng nhiều khách hàng đã có mặt sớm hơn trước 1h đồng hồ nhằm “giữ chỗ để được vào đăng ký tham gia bốc thăm sớm nhất”. Sự kiện lần này thu hút gần 300 khách hàng tham dự, tăng đột biến kể từ khi bắt đầu mở bán.

Theo chia sẻ của Chủ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN), có tổng 280 hồ sơ nộp lên Sở xây dựng, tuy nhiên số lượng sản phẩm đợt này chỉ có 172 căn hộ, chính vị vậy Chủ đầu tư tổ chức buổi bốc thăm để lựa chọn đối tượng mua nhà. Sự kiện đã diễn ra tốt đẹp dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát bốc thăm gồm đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng, đại diện UBND quận Liên Chiểu, đại diện UBND phường Hoà Hiệp Nam.

Kết thúc buổi bốc thăm, có 172 khách hàng lựa chọn thành công 172 căn hộ phù hợp theo nhu cầu.

Lý giải sức hút The Ori Garden

The Ori Garden được xem là điểm sáng trên thị trường Bất động sản hiện nay. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh thị trường giao dịch tương đối chậm, The Ori Garden vẫn được đón nhận trên thị trường nhờ sở hữu những ưu thế nội tại của một sản phẩm ở thực. Không giống nhiều phân khúc khác, The Ori Garden cung cấp ra thị trường những căn hộ giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. “Có nhiều hơn một yếu tố giúp dự án thành công trên thị trường, trong đó mức giá bán, chất lượng xây dựng và hệ thống tiện ích vượt trội là điểm nhấn”, vị đại diện này chia sẻ thêm.

Hiện tại, một căn hộ 2 phòng ngủ tại The Ori Garden có mức giá khoảng 950 triệu. Đi kèm với giá là chính sách hỗ trợ tài chính của ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, khách hàng được vay tối đa 80% giá trị căn hộ trong vòng 25 năm với mức lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm, thấp hơn nhiều so với mức lãi suất từ các ngân hàng thương mại. Như vậy, chỉ với mức chi phí bỏ ra ban đầu khoảng 220 triệu cùng với khoản thanh toán 3,8 triệu/tháng (gồm tiền gốc và lãi) giảm dần, người dân đã có thể sở hữu vĩnh viễn một căn hộ hiện đại tại The Ori Garden.

Với tiêu chí "Nhà ở xã hội với chất lượng tương đương với nhà ở thương mại" dự án vẫn sở hữu chất lượng công trình và chuỗi tiện ích tương tự như nhiều dự án nhà ở trung cấp khác. Chị Đinh Tâm, một khách hàng đăng ký mua dự án cho biết: "Qua tìm hiểu và tham quan trải nghiệm The Ori Garden, tôi thực sự bất ngờ bởi chất lượng hoàn thiện và các công trình tiện ích tại đây và cũng bất ngờ hơn về tiêu chuẩn nhà ở xã hội hiện tại thực sự rất khác so với thời điểm trước".

Tại The Ori Garden, cư dân có thể trải nghiệm đa dạng tiện ích, phù hợp với các thành viên trong gia đình. Dự án sở hữu 4.300m2 diện tích quảng trường, 420m2 cho khu phát triển thể chất trẻ em và 310m2 diện tích bể bơi, dãy thương mại tầng 1, bể bơi, quảng trường sự kiện, … phù hợp cho những người trẻ năng động. Mặt khác, trẻ nhỏ có không gian tại bể bơi dành riêng, quảng trường tuổi thơ và học tập tại nhà trẻ nội khu.