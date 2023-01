Ngọc Lan thừa nhận bị lu mờ trước Thái Hòa

TPO - Ngọc Lan cho biết lần đầu cô tham gia một bộ phim mà vai diễn của mình lu mờ nhưng không bất ngờ và đã biết trước tình huống đó.

Trải qua 41 tập phát sóng, Mẹ rơm đang đi tới chặng cuối, khép lại hành trình làm phim đầy thăng hoa của ê-kíp và sự yêu thương của khán giả mọi lứa tuổi với các nhân vật trong phim, đặc biệt là hình ảnh và tuyến tình cảm của cha Mô (Thái Hòa) - bé Hạt Dẻ (Nhã Vy) - cô Hồng (Ngọc Lan).

Xuất hiện trong chương trình Talk cuối tuần, Nhã Vy chia sẻ cô bé vui khi được đóng bộ phim Mẹ rơm. Trong khi đó, nữ diễn viên Ngọc Lan thổ lộ cô không quá bất ngờ khi khán giả dành nhiều tình cảm cho Mẹ rơm bởi ngay khi đọc kịch bản cùng với dàn diễn viên như vậy, cô biết chắc phim được khán giả yêu thương.

Nói đến áp lực khi nhận vai Hồng trong Mẹ rơm, Ngọc Lan cho biết thử thách với cô là làm sao để các vai diễn có sự khác biệt. "Hành trình 20 năm làm phim, tôi đã đóng hơn 100 vai diễn khác nhau. Nhân vật Hồng cũng là màu sắc mà Ngọc Lan từng làm qua nên áp lực phải vượt qua hình ảnh cũ", cô nói.

Ngọc Lan bày tỏ niềm vui khi được làm việc chung với ê-kíp chuyên nghiệp trong phim Mẹ rơm. Cô học được nhiều điều từ các bạn diễn, đặc biệt là bé Hạt Dẻ luôn mang đến tinh thần kiên cường. Có những ngày quay lúc 12h đêm nhưng Hạt Dẻ vẫn luôn sẵn sàng nhập vai. Đó là điều khiến mọi người nể phục cô bé.

Bé Hạt Dẻ nói có những lúc con bệnh, mệt, thậm chí ngủ quên nhưng được ê-kíp hỗ trợ để hoàn thành vai diễn này.

Ngọc Lan chia sẻ thêm, mỗi bộ phim có khó khăn, vất vả riêng nhưng Mẹ rơm cực hơn nhiều, nhất là yếu tố địa hình tới bối cảnh quay. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến diễn viên đều gặp vấn đề riêng, đặc biệt diễn viên Thái Hòa gần như bị nhiễm trùng, phải về TP.HCM điều trị. Bác sĩ nói nếu về trễ không chừng phải lọc máu.

Ngọc Lan thừa nhận lần đầu cô tham gia một bộ phim mà vai diễn của mình lu mờ nhưng không bất ngờ. “Tôi biết trước điều đó. Tư duy anh Thái Hòa dành cho nhân vật rất tốt, qua tay anh Thái Hòa sẽ trở thành một nhân vật không ai có thể diễn được. Mô gù phải đeo cục gù silicon nặng tới 4 kg trên vai, có những cảnh bị rượt đuổi, chạy băng rừng, vượt suối và đánh lộn rất nhiều. Với cường độ làm việc như vậy, tôi rất nể anh Hòa. Càng làm anh ấy càng say và không biết mệt. Tinh thần của anh Thái Hòa và bé Hạt Dẻ trở thành động lực cho ê-kíp”, Ngọc Lan bày tỏ.

Cũng trong chương trình, Ngọc Lan tiết lộ cảnh quay hôn Mô gù khi say xỉn trở thành thử thách và áp lực lớn nhất với cô. Ngọc Lan nói cô không biết uống rượu, bia và chỉ cần nhấp môi là đã quay cuồng. Trong khi, nhân vật Hồng phải diễn trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Rất may, cô được bạn diễn hướng dẫn để có thể hoàn thành cảnh quay này.

"Trong phim Mẹ rơm, tôi thấy không có vai nào ác. Có những con người không học nhiều nhưng lại nhận thức hơn người có ăn có học, đặc biệt là Mô gù. Những điều Mô gù biết và nói ra hơn nhiều người. Tôi nghĩ nhân vật Hồng, Mô gù cho khán giả thấy ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’. Mô gù bề ngoài xù xì nhưng có một tấm lòng đẹp. Hy vọng khán giả xem xong phim nhìn lại xung quanh mình, ở đâu đó còn có người bên ngoài xấu xí hoặc có quá khứ nhưng hãy nhìn mặt tốt của họ, nhìn những điều họ đang làm cho xã hội vì họ đáng được trân trọng”, Ngọc Lan bộc bạch.