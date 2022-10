Nghi phạm sát hại người đàn ông trong con hẻm tại TPHCM đã đầu thú

TPO - Ngày 10/10, Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông có vết thương, tử vong trong một con hẻm ở phường 13. Nghi phạm gây án đã ra đầu thú vào sáng cùng ngày.

Tối 9/10, người dân sống tại hẻm số 440 đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện ông L.C.T (48 tuổi, trú tại một nhà trọ trong hẻm này) nằm bất động trên đường nên vội đến kiểm tra.

Phát hiện ông T đang thoi thóp, trên người có vết thương, người dân đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường 13, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng và trích xuất camera an ninh ở khu vực để điều tra vụ việc.

Đến sáng 10/10, nguồn tin của PV cho biết, đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Trương Phước Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Đối tượng này và ông T sống tại khu trọ trong hẻm 440 Nơ Trang Long.

Theo lời khai của đối tượng Cường, tối 9/10, giữa Cường và ông T nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân. Sau khi gây án, Cường vứt hung khí rồi đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.