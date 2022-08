Nghi phạm sát hại chủ tiệm điện thoại ở TPHCM đầu thú

TPO - Bị đòi số tiền nợ từ 1 năm trước, Duy đã gây ra vụ án mạng khiến chủ tiệm điện thoại tử vong. Biết không thể trốn thoát, sau 2 giờ gây án, Duy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi giết người.

Duy được xác định là nghi phạm đã sát hại ông N.T.P. (37 tuổi, chủ tiệm điện thoại trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp) vào rạng sáng 8/8.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021 ông P. cho Duy mượn 10 triệu đồng, đến nay Duy vẫn chưa trả.

Rạng sáng 8/8, ông P. thấy Duy chạy xe máy ngang qua tiệm điện thoại nên gọi lại nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Duy khai nhận đã kẹp cổ và tấn công khiến ông P. gục xuống đường và tử vong. Sau khi gây án, Duy rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc truy xét, công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định Duy là nghi phạm gây án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Bình Khương Duy cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó như tin đã đưa, rạng sáng 8/8, người dân phát hiện ông N.T.P. (37 tuổi, làm nghề kinh doanh điện thoại) tử vong trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn phía trước hẻm 188 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp) trong tư thế nằm úp mặt.

Vụ việc lập tức được báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.

Các nhân chứng gần hiện trường cho biết, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng 2 người đàn ông cự cãi, sau đó phát hiện ông P. nằm gục chết ở hiện trường.