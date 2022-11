Nghệ sĩ đóng băng sự nghiệp vì bê bối đời tư, buộc phải bán hàng mưu sinh

TPO - Tại showbiz Hàn, Trung, Nhật, nhiều nghệ sĩ bị triệt đường phát triển nghệ thuật khi dính vào scandal. Hoạt động nghệ thuật bị đóng băng, họ buộc phải chuyển hướng, làm trái ngành kiếm kế sinh nhai. Hầu hết, họ chấp nhận rời xa ánh hào quang, lựa chọn con đường kinh doanh.

Hồi tháng 5, Kim Sae Ron say rượu lái xe gây tai nạn giao thông. Nữ diễn viên đâm vào làm hỏng máy biến áp, gây mất điện 4 tòa nhà, hỏng đèn giao thông, đèn đường... Tai nạn khiến các trung tâm mua sắm, kinh doanh gần đó không thể hoạt động bình thường và phải chờ đội kỹ thuật sửa chữa.

Tại thời điểm xảy ra sự vụ, cô có ý định bỏ trốn nhưng bị cảnh sát giữ lại, nồng độ cồn trong máu của cô là 0,2%, cao hơn hẳn tiêu chuẩn để thu hồi giấy phép là 0,08%.

Vụ tai nạn khiến nữ diễn viên bị hủy hoại hình ảnh, cô không thể hoạt động bình thường. Cô tự nguyện rút tên khỏi dự án phim, các hoạt động quảng cáo và gửi lời xin lỗi những người thiệt hại, coi đây là sai lầm nghiêm trọng dưới ảnh hưởng của rượu bia.

Sao nữ sinh năm 2000 đã đền bù 20 triệu won (khoảng 15.817 USD) vì lái xe đâm hỏng trạm biến áp. Chi phí này chưa bao gồm phí cho người dân chịu thiệt hại.

Theo Chosun, hôm 4/11, Kim Sae Ron chưa được chấp nhận quay lại đóng phim. Cô phải làm việc ở tiệm cà phê để kiếm kế sinh nhai. Gold Medalist - công ty quản lý của nữ diễn viên – xác nhận thông tin. Đơn vị nói cô nhận công việc bán thời gian kiếm sống do khó khăn về mặt tài chính.

Tờ Xsport cho biết thêm, diễn viên có tài sản tích lũy vì đóng phim từ khi còn nhỏ, song việc đền bù thiệt hại tai nạn và hợp đồng phim ảnh quảng cáo khiến cô thêm lao đao.

Lùm xùm chưa lắng xuống, diễn viên Chiếc gương của phù thủy tiếp tục vấp phải tranh cãi khi đăng tải bức hình hút thuốc lá điện tử lên mạng xã hội, ngay tại thời điểm cô được cho là đang kiểm điểm bản thân.

Ngày 3/11, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đăng tải video tiết lộ Kim Sae Ron tổ chức tiệc sinh nhật tối 30/7. Cô yêu cầu khách mời cần mang theo "cơ thể của mình và rượu".

Thông tin gây bất lợi cho Sae Ron, khán giả chỉ trích cô không hối lỗi sau 2 tháng xảy ra tai nạn. Một số người cho rằng nữ diễn viên 22 tuổi đang gặp vấn đề tâm lý.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" của Hàn Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ khi còn nhỏ, năm 2009 đóng phim cùng tài tử Won Bin trong The Man From Nowhere, tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu 41 triệu USD.

Tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2014, Kim Sae Ron thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, trở thành sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang lúc mới 14 tuổi.

Ở showbiz Nhật Bản cũng có trường hợp tương tự, theo World Today News, ngày 5/11, Tsuyoshi Abe - nam diễn viên nổi tiếng sau bộ phim F4 Vườn Sao Băng phiên bản Nhật mở cửa hàng bánh bao kiếm sống.

Nam diễn viên bán gnocchi (một loại mì ống, bao gồm nhiều loại bánh dày, nhỏ và mềm). Anh có cửa hàng đầu tiên vào tháng 9 và được nhiều bạn bè trong giới tới ủng hộ. Hiện cả cha mẹ đều phụ giúp anh bán hàng. Sao nam cảm thấy có lỗi vì cha mẹ già yếu nhưng bản thân không giúp đỡ được gì.

Tsuyoshi Abe sinh năm 1982, là diễn viên người Nhật, gốc Hoa. Anh phải dừng hoạt động nghệ thuật ở tuổi 40 sau khi bị phanh phui ngoại tình với nữ ca sĩ Takako Uehara. Bê bối làm triệt đường đóng phim của anh. Tsuyoshi Abe thất nghiệp mất 5 năm trước khi chuyển sang kinh doanh.

Bị phong sát vì trốn thuế hồi tháng 3, Đặng Luân gần như không thể quay lại nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên từng là ngôi sao hạng A được săn đón hàng đầu giới showbiz Trung, được đánh giá cao về diễn xuất.

Hậu scandal, Đặng Luân dần ổn định lại cuộc sống, anh kín tiếng trong mọi hoạt động, tránh sự nhòm ngó của giới truyền thông. Đến nay, tài tử sinh năm 1992 không còn mặn mà với việc quay trở lại nghệ thuật, nguồn thu nhập chủ yếu của anh đến từ việc kinh doanh F&B.

Nam diễn viên tiếp tục quản thúc chuỗi nhà hàng lẩu Hỏa Xã tại nhiều thành phố Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Thượng Hải.

Sinh nhật đón tuổi 30, người hâm mộ gửi tặng thư tay và quà tràn ngập các nhà hàng lẩu của ngôi sao Hương mật tựa khói sương. Nhà hàng lẩu Hỏa Xã của Đặng Luân đi vào hoạt động từ năm 2018, đã có lượng khách hàng ổn định, được đánh giá cao về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chi phí phải chăng.

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nam diễn viên hứa với các bác sĩ tham gia chống dịch ở tuyến đầu khi trở về sẽ được ăn lẩu miễn phí 1 năm ở chuỗi nhà hàng lẩu Hỏa Xã.