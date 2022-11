Ngành Than có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh

Sáng 5/11, nhân kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2022), đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm gặp gỡ, động viên và tặng quà thợ mỏ Công ty CP Than Hà Lầm.

Đi cùng có lãnh đạo TP Hạ Long và các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Than Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, những thành tích đạt được của TKV trong 10 tháng năm 2022.

Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 133,2 ngàn tỷ đồng, đạt 101% KH năm và tăng 20% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 80,3 ngàn tỷ đồng, đạt 107% KH năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 17,5 ngàn tỷ đồng, bằng 97% so với KH năm (18,1 nghìn tỷ đồng) và tăng 13% so với cùng kỳ; tại Quảng Ninh thực hiện nộp 13,7 nghìn tỷ đồng, bằng 96% KH năm (14,3 nghìn tỷ đồng) và tăng 11% cùng kỳ 2021. Tiền lương bình quân đạt 14,16 triệu đồng/người-tháng, trong đó sản xuất than 14,75 triệu đồng/người-tháng.

Về sản xuất: than nguyên khai đạt 33,53 triệu tấn, đạt 85,8% KH năm, bằng 102% so với cùng kỳ; trong đó tại Quảng Ninh thực hiện 32,33 triệu tấn, đạt 86% KH năm và bằng 102,3% cùng kỳ năm 2021; than tiêu thụ 38,7 triệu tấn, đạt 90% KH năm và bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cũng cho biết, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống 12/11, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), TKV đã phát động đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất quý IV/2022, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cũng theo báo cáo của Công ty CP Than Hà Lầm, với 62 năm xây dựng, phát triển và đổi mới, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công ty đã luôn hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập của CNLĐ. Trong 62 năm qua, Công ty đã khai thác và tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than.

Đặc biệt, 10 tháng năm 2022, sản lượng than nguyên khai đạt trên 2 triệu tấn, đạt 83,4% KH năm. Với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chí “mỏ hiện đại, mỏ xanh, sạch, an toàn, ít người, năng suất cao” gắn với bảo vệ môi trường, Công ty đã tích cực đầu tư cơ giới hoá, tự động hóa, tin học hoá vào sản xuất và quản lý, nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường. Hiện, Công ty có 02 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm và 600.000 tấn/năm, lớn nhất trong TKV…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của TKV nói chung và Than Hà Lầm nói riêng. Đặc biệt, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song TKV đã đồng hành cùng Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn ngân sách cho tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo mức tăng trưởng GRDP 2 con số trong 07 năm liên tiếp.

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2022), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã gửi lời chúc mừng tới cán bộ, công nhân Than Hà Lầm cũng như toàn Tập đoàn sức khoẻ, sản xuất an toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trực tiếp xuống thăm, gặp gỡ, động viên và tặng quà thợ mỏ Công trường Cơ giới hóa KT1 sản xuất ở mức -300, là đơn vị quản lý, vận hành Lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm có năng suất cao, sản lượng cao, có nhiều thợ mỏ đạt mức thu nhập trên 350 triệu đồng/năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của thợ lò làm việc dưới lò sâu, bày tỏ niềm vui, tự hào với Than Hà Lầm lò mỏ hầm lò hiện đại nhất hiện nay cũng như khí thế lao động sản xuất của thợ mỏ trong những ngày tháng 11 có ngày Truyền thống 12/11 lịch sử.

Đồng thời đề nghị, Than Hà Lầm và TKV tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân, đầu tư thích đáng cho người lao động, nhất là vấn đề nhà ở để họ và gia đình an tâm gắn bó với Quảng Ninh; tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng TKV phát triển bền vững và tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí cũng giao cho các sở, ngành chức năng của tỉnh tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm phát huy tối đa vai trò quan trọng của ngành Than trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.