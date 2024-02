NCB thông báo chấm dứt hoạt động PGD Đức Hoà, Long An

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Đức Hoà – chi nhánh Long An tại tỉnh Long An, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới và sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng số.

Theo đó, Phòng giao dịch Đức Hoà – chi nhánh Long An tại địa chỉ Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An chấm dứt hoạt động kể từ ngày 24/02/2024.

NCB cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng đã giao dịch tại Phòng giao dịch Đức Hoà – chi nhánh Long An. Đồng thời, khách hàng sẽ tiếp tục được đón tiếp và phục vụ tại NCB chi nhánh Long An – Địa chỉ: Số 135-137 đường Hùng Vương, Khu phố Bình Cư 3, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại 02723524218 hoặc các phòng giao dịch/chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên cả nước.

Khách hàng cũng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến (online) thông qua dịch vụ ngân hàng số: ứng dụng NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân và NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp, được NCB nâng cấp và đưa vào vận hành đầu năm nay với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, trải nghiệm mượt mà, an toàn, tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các giao dịch.

Những năm gần đây, NCB không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường giải pháp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng ở tiêu chuẩn ngày càng cao.