NCB bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 18/11/2023, Đại hội đồng Cổ đông bất thường NCB đã nhất trí bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới, gồm ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa.

Trong đó, ông Dương Thế Bằng có trình độ cử nhân Đại học Kỹ thuật Truyền Thông và Tin học Moskva tại Liên bang Nga. Ông Bằng đã có hơn 20 năm công tác và điều hành tại các doanh nghiệp quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực trong vai trò thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành.

Bà Nguyễn Thị Hài Hòa có trình độ cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương. Bà Hòa từng công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong mảng tài chính, tín dụng tại các doanh nghiệp lớn trong nước.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Dũng do đã có đơn từ nhiệm trước đó vì lý do sức khỏe và bà Trương Lệ Hiền – thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm vì kế hoạch cá nhân. Bà Trương Lệ Hiền sẽ tiếp tục đóng góp cho NCB với vai trò Cố vấn Cấp cao của Chủ tịch HĐQT NCB. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Hoàng Thu Trang là Phó Chủ tịch HĐQT, bà Trang sẽ thôi nắm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ 18/11/2023.

Như vậy, Hội đồng quản trị NCB sẽ có 5 thành viên, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương, bà Hoàng Thu Trang, bà Trịnh Thanh Mai, ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa.

Ngoài kiện toàn nhân sự cấp cao, Đại hội đồng Cổ đông của NCB cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng về thông tin địa chỉ trụ sở chính, phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.

Năm 2023 là năm mang dấu ấn đặc biệt, đánh dấu sự chuyển mình mang tính bước ngoặt của NCB, hướng tới các mục tiêu chiến lược. Tháng 8 vừa qua, NCB đã khai trương trụ sở mới nằm tại vị trí đắc địa tại Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, NCB chính thức ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới để triển khai chiến lược mới cho ngân hàng giai đoạn 2023-2028 và trong dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, góp phần đưa ngân hàng nâng tầm cao, mở vị thế trong thời gian tới.

Việc bổ sung thêm các nhân sự chất lượng cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và tài chính ngân hàng, qua đó tăng cường năng lực quản trị, điều hành đã thể hiện quyết tâm, hành động mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình tái cơ cấu và chuyển mình toàn diện. Nhờ đó, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của NCB trên thị trường, mà còn giới thiệu đến người tiêu dùng hình ảnh một NCB hoàn toàn mới với những sản phẩm tài chính tiện lợi, hữu ích, an toàn và những trải nghiệm dịch vụ tài chính chất lượng cao./.