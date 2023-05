Nâng cao sức khỏe từ hợp chất Fucoidan

TS.BS Daisuke Tachikawa - Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO cùng các cộng sự đã có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng, liệu pháp từ hợp chất Fucoidan Mix AG giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể; hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa.

Hiện nay, liệu pháp tiên tiến bằng Fucoidan thu hút sự chú ý của nhiều người, kể cả các nhà khoa học cũng quan tâm tới loại chất nhờn được chiết xuất từ một số loại tảo nâu này.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của Fucoidan. Đây là một hợp chất thiên nhiên có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu của vùng Okinawa. Theo đó, Fucoidan có thể tấn công vào các tế bào dị thường (tiến trình này có tên là Apoptosis), hỗ trợ giảm tác dụng phụ phát sinh trong quá trình hóa trị và xạ trị, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Bí quyết sống khỏe mạnh của người Nhật

Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ dân số cao trên thế giới. Trong đó có vùng Okinawa, cuộc sống và thói quen ăn uống của người dân ở đây rất giản dị. Phần lớn họ ăn uống nhiều rau, ít muối và ít đạm.

Trong đó, rong biển là loại thức ăn thường được sử dụng, cung cấp cho người dân ở đây một lượng hoạt chất Fucoidan cần thiết để có thể duy trì cuộc sống khỏe mạnh.

Tảo biển được phân thành các nhóm tảo nâu (Kombu, lá bào tử nước lạnh Mekabu, Mozuku), nhóm tảo đỏ, nhóm tảo xanh, nhóm tảo lam. Trong đó, tảo nâu có nhiều dinh dưỡng. Theo TS.BS Daisuke Tachikawa - Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO, chất Fucoidan trong tảo nâu như Mozuku và Mekabu, có độ tinh khiết cao và chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, nấm Agaricus cũng là một loại thực phẩm có tác dụng bồi bổ sức khỏe, có nhiều tác dụng vì chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Do đó, Viện nghiên cứu Fucoidan NPO đã tiến hành các thí nghiệm tập trung về đề tài Fucoidan Mix AG nhằm mang lại một liệu pháp tự nhiên, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho những người không may mắc phải căn bệnh ung thư.

Cơ chế hoạt động của Fucoidan Mix AG

Công thức "Fucoidan Mix AG" hiện đã có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Đây là sự kết hợp giữa 2 loại Fucoidan của tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và nấm Agaricus.

Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku có khả năng thúc đẩy các tế bào dị thường đi theo con đường tự hủy diệt (Apoptosis). Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mekabu có khả năng ức chế sự hình thành mạch máu mới xung quanh các tế bào ác tính. Bên cạnh đó, Agaricus là một loại nấm trong họ Agaricaceae có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch.

Fucoidan Umi No Shizuku hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp với người cần giảm tác hại do quá trình hóa trị và xạ trị, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, được sản xuất tại Nhật Bản và đã có mặt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sản phẩm có 3 dạng: bột, viên và nước; đáp ứng đa dạng nhu cầu, tiện dụng khi bảo quản.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 00526/2019/ATTP - XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.