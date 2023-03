Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa ADG và OTAFF

Ngày 3/3/2023, tại Hà Nội Tập đoàn An Dương đã tổ chức tọa đàm với Cơ quan đánh giá kỹ năng người nước ngoài ngành thực phẩm - OTAFF (thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản) về nội dung “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành chế biến thực phẩm”

Tại buổi tọa đàm đại diện hai bên đã trao đổi những nội dung cùng quan tâm, đại diện phía OTAFF Ông Shimojo Ryuji - Giám đốc điều hành muốn tìm hiểu việc lượng thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản có xu hướng giảm so với trước đây và muốn tìm hiểu nguyên nhân để có thể đưa ra đối sách khắc phục vấn đề này trong thời gian tới. Đồng thời OTAFF cũng muốn chia sẻ những thông tin và kết quả tìm hiểu được cho các công ty hội viên ngành thực phẩm.

Về phía Tập đoàn An Dương, Ông Bùi Xuân Quảng - Chủ tịch HĐQT chia sẻ một vài nguyên nhân về việc gần đây số lượng thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản có xu hướng giảm so với trước đây như tỉ giá đồng Yên giảm; Thời gian xảy ra dịch bệnh Chính phủ Nhật đã áp dụng chính sách hạn chế nhập cảnh trong thời gian dài hơn so với 1 số thị trường khác khiến doanh nghiệp cung ứng và người lao động gặp nhiều khó khăn do phải chờ đợi lâu; hơn nữa mức lương diện thực tập sinh thấp so với người làm công việc cùng vị trí… Ngoài một vài nguyên nhân như trên thì nhìn chung môi trường làm việc ở Nhật vẫn được các bạn trẻ Việt Nam quan tâm. Vì vậy rất mong OTAFF góp ý kiến để cải thiện tình hình như tăng thu nhập, giảm thuế cho người lao động để họ có thu nhập tốt hơn sẽ thu hút được nhiều hơn nguồn lao động trẻ đến làm việc tại Nhật Bản.

Nội dung thứ hai được đại diện OTAFF đưa ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành chế biến thực phẩm. Theo ông Shimojo Ryuji người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở Nhật Bản, thường được đánh giá cao về đức tính thông minh, cần cù, chịu khó nhưng trình độ tay nghề còn hạn chế, vì vậy phần nhiều chỉ đáp ứng những công việc phổ thông. Trong khi OTAFF quan tâm đến lực lượng lao động có tay nghề và phải đạt Kỳ thi kiểm tra kỹ năng lấy chứng chỉ Kỹ năng đặc biệt số 1 do Cơ quan đánh giá kỹ năng người nước ngoài ngành thực phẩm - OTAFF tổ chức.

Theo ông Bùi Xuân Quảng chia sẻ thì Tập đoàn An Dương luôn chú trọng đầu tư có chiều sâu cho công tác đào tạo người lao động để đáp ứng yêu cầu khắt khe của đối tác Nhật Bản. Từ việc đầu tư cơ sở vật chất dành cho việc đào tạo tay nghề, đào tạo ngoại ngữ cho người lao động đến việc mời các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn từ Nhật đến đào tạo trực tiếp cũng như hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng cho giáo viên tại Việt Nam để đào tạo người lao động thuần thục tay nghề cho mỗi ngành nghề theo yêu cầu tuyển dụng của đối tác trước khi người lao động xuất cảnh.

Qua buổi tọa đàm, hai bên đã có thêm sự tin tưởng và thấu hiểu để làm tiền đề mở ra triển vọng hợp tác mới, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam tham gia vào ngành sản xuất, đóng gói thực phẩm, phục vụ ăn uống, một ngành truyền thống rất được các bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng và có mong muốn tham gia.

OTAFF – thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản là Cơ quan đánh giá kỹ năng người nước ngoài ngành thực phẩm, là cơ quan tổ chức “Kỳ thi kiểm tra kỹ năng lấy chứng chỉ Kỹ năng đặc biệt số 1 Ngành thực phẩm, phục vụ ăn uống” cho người nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản diện lao động kỹ năng đặc định.