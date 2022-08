Nam Long (Hose: NLG) giữ vững “phong độ” tại BXH 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022

Tại buổi lễ công bố “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022” do Forbes Việt Nam bình chọn, Nam Long lần thứ 7 liên tiếp có tên trong danh sách này và tiếp tục khẳng định uy tín là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực bất động sản.

Có thể thấy trong bối cảnh lạm phát tại nhiều đầu tàu kinh tế thế giới ở mức đỉnh của nhiều năm cũng tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam tuy nhiên năm 2022, Forbes Việt Nam vẫn ghi nhận được sự tăng trưởng của tất cả các doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng năm nay với tổng doanh thu đạt 1.192.754 tỉ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 193.183 tỉ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm 2021.

Điểm lại năm 2021với những khó khăn chung của toàn ngành bất động sản, Nam Long bằng tiềm lực nội tại và sự đồng hành của các đối tác chiến lược quốc tế, vẫn đạt được những thành tựu rõ nét. Doanh thu cả năm 2021 của Tập đoàn đạt gần 5.206 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020 và vượt 5% kế hoạch đề ra. Lãi gộp ghi nhận hơn 1.778 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2020.

Năm 2022, trên lộ trình hiện thực hoá tầm nhìn 10 năm tới cũng như chào mừng sự kiện Tập đoàn tròn 30 năm phát triển, Nam Long tiếp tục tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp, đa dạng hoá phân khúc sản phẩm; chuẩn hóa bộ máy quản lý với hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP (hợp tác cùng Deloitte), hệ thống quản trị rủi ro ERM (hợp tác cùng PwC), dự án chuyển đổi số trong Chiến lược Tăng trưởng Rồng – Dragon Growth Transformation (hợp tác cùng McKinsey)

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Nam Long đã ghi nhận doanh số (pre-sale) đạt 8,410 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 1.828 tỷ đồng tăng 187% so nửa đầu năm 2021, lợi nhuận gộp cũng tăng 419% so với cùng kì năm ngoái đạt 811 tỷ đồng. Trong đó, 92% doanh thu quý này đến từ bán nhà và căn hộ thuộc dự án Akari City (TP HCM) và Waterpoint (Long An).

Nửa cuối năm 2022 Nam Long vẫn sẽ tiếp tục mở bán các sản phẩm thuộc các khu đô thị tích hợp như Mizuki Park (Bình Chánh), Akari City (Bình Tân), Waterpoint (Bến Lức, Long An), Izumi City (Đồng Nai), Nam Long- Đại Phước (Đồng Nai)

Bên cạnh sự khẳng định về vị thế tại Bảng xếp hạng 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, Nam Long cũng được xếp hạng là 1 trong số 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50). Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, nhằm ghi nhận những công ty đại chúng thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính và truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế vững chắc trong ngành.