Nam diễn viên gây thất vọng nhất 2023

TPO - Trương Lăng Hách được đánh giá là nam diễn viên trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, khi các tác phẩm của anh lên sóng, diễn xuất, ngoại hình của Trương Lăng Hách gây thất vọng lớn.

Ngày 6/10, Sohu đưa tin bộ phim Hổ hạc yêu sư lục do Trương Lăng Hách đóng chính chiếu trên mạng video iQiYi không đạt thành tích như mong đợi. Chỉ số Vlinkage của phim sau 3 ngày lên sóng chỉ đạt mức thấp 50-60 điểm, chỉ số truyền thông trên iQiYi không cao.

Đây là dự án thứ hai Trương Lăng Hách diễn chính được phát sóng trong năm 2023 nhưng không mang lại hiệu quả. Đồng thời, nam diễn viên còn có vai phụ trong phim truyền hình Anh ấy bước ra từ ánh lửa, nhưng nhân vật của sao nam sinh năm 1997 cũng không gây ấn tượng.

Từ 'Thái tử iQiYi' đến 'kẻ dập hỏa'

Theo Sohu, Trương Lăng Hách vốn được đánh giá là nam diễn viên trẻ có tiềm năng, ngoại hình sáng, chiều cao 1,88 m nổi bật, phù hợp với tạo hình cổ trang. Do đó, anh được nền tảng sản xuất phim iQiYi lăng xê, giao cho nhiều vai chính, được khán giả đánh giá là "nam thần cổ trang thế hệ mới". Ngay từ vai diễn đầu tiên trong Thiếu nữ đại nhân (2019), Trương Lăng Hách đã đóng nam chính.

Khi làn sóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ (tình yêu đồng tính nam) nở rộ, giúp hàng loạt tài tử như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long vươn lên hàng ngôi sao lớn, Trương Lăng Hách cũng được giao thể hiện vai nam chính Hoa Thành trong dự án Cát tinh cao chiếu (chuyển thể từ truyện Thiên quan tứ phúc). Thiên quan tứ phúc là tiểu thuyết đam mỹ kinh điển, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, do đó Cát tinh cao chiếu được quan tâm ngay từ khi bấm máy. Việc đảm nhận vai Hoa Thành cũng giúp Trương Lăng Hách nổi danh dù chưa có nhiều tác phẩm ra mắt.

Sau đó, Trương Lăng Hách tiếp tục đóng vai chính trong các phim cổ trang như Hổ hạc yêu sư lục, Vân chi vũ, Ninh an như mộng, Tứ hải trọng minh, Độ niên hoa. Có thể nói, Trương Lăng Hách là ngôi sao trẻ có tài nguyên phim ảnh tốt nhất trong lứa tiểu sinh sinh sau năm 1995.

Năm 2022, bộ phim Thương lan quyết phát sóng đạt thành tích tốt. Trong đó, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam phụ Trường Hành và nhận được sự yêu thích của khán giả. Do đó, Trương Lăng Hách được kỳ vọng có bước tiến lớn trong năm 2023, khi các tác phẩm còn lại của anh lên sóng.

Song, vận may vẫn chưa mỉm cười với Trương Lăng Hách khi các dự án nam diễn viên tham gia liên tục gặp trục trặc. Trong đó, do lệnh cấm phim đam mỹ, nên dự án Cát tinh cao chiếu bị hoãn chiếu vĩnh viễn. Bộ phim khác của Trương Lăng Hách là Ninh an như mộng cũng không thể phát sóng do nam phụ vướng scandal chính trị. Phim Vân chi vũ cũng phải ra mắt gấp rút, không có quá trình quảng bá trước.

Từ vị trí "thái tử iQiYi", Trương Lăng Hách bị khán giả chê cười là "kẻ dập hỏa" (hỏa còn có ý nghĩa là nổi tiếng), bị cho là ngôi sao đen đủi, kém may mắn.

Diễn xuất gây thất vọng

Trước đó, khán giả tiếc nuối cho Trương Lăng Hách vì nhiều dự án bị hoãn chiếu, mà nguyên nhân không xuất phát từ phía nam diễn viên, anh là người chịu ảnh hưởng. Song, khi các phim lần lượt được lên sóng, Trương Lăng Hách lại gây thất vọng vì diễn xuất thiếu nổi bật.

Trong phim Vân chi vũ, nhân vật của Trương Lăng Hách là Cung Tử Vũ, vốn là nam chính thông minh nhân hậu, nhưng tỏ ra bất cần, ăn chơi, ham vui hưởng lạc. Thế nhưng, trong những tập đầu, nhân vật này bị xây dựng thành kẻ ngốc nghếch, vì tình yêu tin tưởng kẻ thù một cách mù quáng, vì người trong lòng mà ra tay với chính người nhà.

Cách thiết lập nhân vật gây nhiều tranh cãi khiến vai diễn Cung Tử Vũ của Trương Lăng Hách không được lòng khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất của nam diễn viên cũng không được đánh giá cao. Anh thường xuyên nhăn mặt, biểu cảm thiếu đa dạng, khiến nhân vật trở nên ồn ào ấu trĩ.

Hiện tại, khi phim Hổ hạc yêu sư lục ra mắt, Trương Lăng Hách diễn vai Kỳ Hiểu Hiên cũng bị chê vì khuôn mặt chỉ có biểu cảm nhăn nhó, luôn bĩu môi thể hiện sự khó chịu.

Khán giả cho rằng Trương Lăng Hách vẫn còn rất kém trong việc quản lý biểu cảm. Nam diễn viên chưa tạo được chiều sâu, xây dựng sự phát triển tâm lý nhân vật xuyên suốt, hay có những biểu hiện tạo điểm nhấn, thu hút người xem.

Song, do được lăng xê nên anh đã nhận nhiều vai chính. Trương Lăng Hách diễn dở nên anh bị nam diễn viên phụ Thừa Lỗi (vai Cung Thượng Giác) trong Vân chi vũ lấn át cả về danh tiếng lẫn diễn xuất. Đồng thời, các dự án của nam diễn viên sinh năm 1997 cũng không đạt thành tích như kỳ vọng.

Theo Sohu, Trương Lăng Hách có 3 tác phẩm lên sóng trong năm 2023 là Vân chi vũ, Hổ hạc yêu sư lục, Anh ấy bước ra từ ánh lửa, nhưng không giúp ích được gì cho sự nghiệp. Thậm chí, phim lên sóng còn khiến khán giả nhận ra Trương Lăng Hách chỉ đẹp trên poster, loạt ảnh tĩnh, khi diễn xuất những điểm yếu về khẩu hình, biểu cảm của anh bị lộ rõ.

Sohu nhận xét trường hợp của Trương Lăng Hách giống nhiều diễn viên thần tượng hiện nay khi họ được các nền tảng sản xuất phim o bế, lăng xê nhiệt tình, giao cho nhiều vai chính khi chưa có sự đảm bảo về diễn xuất.

Các ngôi sao trẻ nhận được tài nguyên tốt dễ dàng nên không có quá trình trau dồi diễn xuất. Hậu quả là cách họ thể hiện kém cỏi, diễn xuất rập khuôn từ phim này sang phim khác khiến người xem ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, các ngôi sao dựa dẫm quá nhiều vào hình ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng để PR nâng cao danh tiếng. Không ít lần, khán giả thất vọng với nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt trong phim khác với hình ảnh quảng bá.