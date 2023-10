Nam A Bank sẵn sàng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS)

Trước đó, tháng 4/2022, Nam A Bank đã cùng EY Việt Nam ký kết dự án triển khai Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Nam A Bank. Sau hơn 18 tháng nỗ lực thực hiện, ngay trước thềm kỷ niệm 31 năm thành lập (21/10/1992 - 21/10/2023), Nam A Bank và EY Việt Nam tổ chức lễ bàn giao giao phẩm dự án này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc nỗ lực tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị tài chính quốc tế của Ngân hàng.

EY Việt Nam là Công ty tư vấn hàng đầu về triển khai và kiểm định IFRS trong khu vực và tại Việt Nam. Đại diện EY Việt Nam cho biết: “Việc tiên phong triển khai dự án này sẽ góp phần giúp Ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản trị tài chính theo thông lệ quốc tế; chủ động nghiên cứu áp dụng kết quả các mô hình tổn thất tín dụng dự kiến của dự án vào công tác quản trị điều hành cũng như hoạch định các chính sách, định hướng kinh doanh”.

Đồng thời, Đơn vị này cũng đánh giá cao năng lực chuyên môn và sự chủ động của đội ngũ nhân sự Nam A Bank trong quá trình triển khai xây dựng chuẩn mực mới vào hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng. Nam A Bank đã sẵn sàng về đội ngũ nhân sự đủ kiến thức IFRS, độ phù hợp đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực IFRS.

Áp dụng các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng ở các ngân hàng nhằm đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất trong quản trị, vận hành và kinh doanh. Bên cạnh triển khai dự án IFRS, Nam A Bank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành chuẩn mực quản trị quốc tế Basel III và Basel III – Reforms.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám Đốc cho biết: “Việc triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế như IFRS không chỉ nâng cao công tác quản trị rủi ro và quản trị tài chính trong hoạt động Ngân hàng, với sự minh bạch và lành mạnh các thông tin báo cáo tài chính khi áp dụng các chuẩn mực quốc tế sẽ góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nam A Bank trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Trong suốt chiều dài 31 năm xây dựng, Nam A Bank luôn tiên phong triển khai, áp dụng các chuẩn mực tiên tiến nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Thời gian tới,Ngân hàng sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong quản lý rủi ro đối với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế, đẩy mạnh hiệu quả sử dụng vốn, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh phát triển một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.

Nhận nhiều giải thưởng uy tín

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Nam A Bank trong hoạt động quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, Nam A Bank liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam” (năm 2021, 2022) do Tạp chí International Business Magazine (IBM) bình chọn; “Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023” (Risk Initiative of the Year 2023) do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng...

Trước thềm kỷ niệm 31 năm thành lập, Nam A Bank tiếp tục nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2023 - Inspirational Brand Award, Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trao tặng, Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam…