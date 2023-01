Mỹ nhân hoàng gia nào chịu chi nhất?

TPO - Công nương Charlene của Monaco dẫn đầu bảng xếp hạng thành viên nữ hoàng gia sở hữu tủ quần áo đắt tiền nhất khi chi hơn 655.000 bảng Anh mua sắm vào năm 2022.

Tháng 1, trang web thời trang UFO No More đã tính toán giá trị những bộ quần áo được 19 thành viên nữ của hoàng gia thế giới và đưa ra cái tên sở hữu tủ quần áo đắt nhất năm 2022. Đây là thống kê hàng năm của UFO No More, bắt đầu từ năm 2017.

Kết quả cho thấy 19 mỹ nhân tiêu tốn hơn 2,36 triệu bảng Anh (khoảng 67,7 tỷ đồng) cho quần áo và phụ kiện trong năm cũ. Theo UFO No More, con số thực tế có thể cao hơn vì nhiều món đồ không thể xác định giá trị.

Dưới đây là 10 thành viên nữ hoàng gia thế giới chịu chi nhất năm 2022:

Tú Oanh