‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ làm giám khảo Miss Universe 2021

TPO - “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera xác nhận là một trong những giám khảo của cuộc thi Miss Unviverse (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 70.

Mới đây, Marian Rivera xác nhận tin được mời làm giám khảo Miss Universe 2021 trong một video đăng tải trên Instagram của hãng tin Philippines GMA Network.

“Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội trở thành một phần của sự kiện quan trọng tầm cỡ thế giới, nơi mọi người xích lại gần nhau hơn, và còn đại diện cho đất nước chúng ta. Vì vậy, đối với tôi, đó là vinh dự lớn lao. Đó là lý do tại sao tôi chấp nhận nó một cách chân thành”, nữ diễn viên 37 tuổi chia sẻ.

Trước đó, ngôi sao “Vũ điệu hoang dã” làm rộ lên tin đồn sẽ làm giám khảo cho đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới khi đăng lên trang cá nhân bức ảnh kèm chú thích “Vinh dự. Biết ơn” cùng biểu tượng vương miện và vũ trụ. Chồng cô, tài tử Dingdong Dantes, cũng để lại bình luận ẩn ý phía dưới: “Miss u…”.

Marian Rivera (SN 1984) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Philippines. Cô được biết đến qua những bộ phim truyền hình như “Marimar”, “Dyesebel”, “Darna” hay “Amaya”… cùng nhiều bộ phim đạt doanh thu hơn 100 triệu peso Philippines (hơn 45 tỷ đồng) như “My Bestfriend's Girl Friend”, “You To Me Are Everything”, “Panday 2”...

Rivera được mệnh danh là “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”, sở hữu vẻ đẹp lai Tây Ban Nha và Philippines. Dù chỉ cao 1m57, nhưng tỷ lệ cơ thể nóng bỏng cùng với gương mặt “không góc chết” khiến sự nổi tiếng của cô vang xa khắp thế giới. Nhiều dân mạng đánh giá, sự góp mặt của bà mẹ 2 con tại Miss Universe 2021 có thể làm “lu mờ” không ít thí sinh của cuộc thi.

Marian Rivera không phải là người Philippines đầu tiên được mời tham gia tuyển chọn Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2017, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach cũng có mặt trong thành phần ban giám khảo. Ngôi sao Broadway Lea Salonga làm giám khảo trong cuộc thi năm 2011.

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sẽ diễn ra vào ngày 12/12 (giờ địa phương) tại Eilat, Israel. Đại diện Việt Nam trong đấu trường sắc đẹp hàng đầu này là Á hậu Hoàn vũ 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Trong khi đó, “đối thủ” đến từ Philippines của Kim Duyên là Beatrice Luigi Gomez.

Tú Oanh