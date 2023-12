Mục sở thị cuốn sách in chữ quốc ngữ đầu tiên ở nhà thờ kiến trúc Gothich nhưng mang tên một loài hoa Việt

TPO - Cuốn sách đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của Việt Nam được in vào năm 1651 tại Roma (Italia) còn nguyên vẹn đã tồn tại 372 năm. Cuốn sách mang trong mình đầy bí ẩn thú vị này đang được lưu giữ tại nhà thờ cổ mang tên một loài hoa Việt - Mằng Lăng - thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, như một chứng nhân lịch sử, một công trình kiến trúc đặc sắc nằm trên mảnh đất “Hoa vàng trên cỏ xanh” nổi tiếng của Phú Yên.