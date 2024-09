Mưa trắng trời, nước dâng liên tục, Công an Yên Bái xuyên đêm giúp dân tránh lũ

TPO - Do nước sông Hồng đoạn qua địa phận thành phố Yên Bái lên cao, có chiều hướng dâng cao hơn gây ngập úng nhiều tuyến đường, nhà dân, lực lượng công an đã xuyên đêm di dời người và tài sản của người dân đến khu vực an toàn.